En önemli sorun  geçim derdi

Ömer KADİROĞLU

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2019 hem ülkemizde hem de dünyada üzücü olayların yaşandığı bir yıl oldu. Yaşanan olumsuzlukların artık son bulmasını dileyen vatandaşlar 2020’nin çok daha iyi bir yıl olması, insanların ölmediği barış içerisinde geçmesini diledi. Kuzey Kıbrıs’ta 2019’un özellikle ekonomi açısından çok sıkıntılı geçtiğini ifade eden vatandaşlar, 2020’den beklentilerini anlattı. Diyalog’a konuşan vatandaşlar şunları söyledi;

Vatandaş Ne Dedi…?

Gürhan Uğurel:

“2019 yılı benim için orta düzeyde geçti. İyisi ile kötüsü ile geçen 2019 yılında yaşanan tüm olumsuzlukların artık yaşanmaması ve 2020 yılının çok daha iyi bir yıl olmasını temenni ediyorum. 2020 yılından beklentilerimin en başında sağlık ve huzurdur. 2020 yılında daha iyi bir Kıbrıs’a ulaşılır diye ümit eder insanların çok anlayışlı ve hoşgörülü olacağı yılların başlangıcı olmasını dilerim. Tüm herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım…”

Ozan Akmergis:

“2019 yılında iş hayatımda yaşadığım zorluklar nedeniyle benim için kötü bir yıl oldu. 2019 yılında yaşanan olumsuzlukların 2020 yılında yaşanmamasını ve insanların huzur içinde olacağı yılların başlayacağı bir yıl olmasını dilerim. Bu ülkede huzur kalmadı ve artık huzur içerisinde günler geçirmek istiyoruz. Ekonomik sıkıntılar yaşandı ve artık bunların son bulması insanların barış içerisinde sağlıklı ve huzurlu yaşamasını temenni eder herkese hayırlı yıllar dilerim…”

Ali Suiçmez:

“2019 yılı benim için orta düzeyde geçti. Toplum olarak birçok kötü olaylar yaşadık. Dilerim bu yaşanan olumsuzlukların son bulacağı bir yıl olur. Barış, huzur ve sağlıklı bir şekilde yaşam sürmesini diliyorum. Herkesin yeni yılını kutlarım…”

Mehmet İbrahimoğlu:

“2019 yılı benim için pek kötü bir yıl olmadı ancak KKTC’de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle toplum için çok zor bir yıl oldu. Hep hayal kurarız yeni yılın nasıl olması ile ilgili ancak hep kurduğumuz hayallerle kalıyoruz. 2020 yılının hem bize hem de tüm topluma refah ve barış getirmesini dilerim. İyi kalpli olan herkesin yeni yılını kutlar sağlık dolu huzurlu yıllar dilerim…”

Ahmet Çildir:

“İyisi ile kötüsü ile 2019 yılını da geçirip yeni yıl için geri sayım sürüyor. 2019 yılında yaşanan bazı olumsuzluklar vardı ve bunların 2020 yılında artık son bulmasını dilerim. Ekonomik konularda insanların çok zor günler yaşadı ve bunun biterek insanların huzur ve refah içerisinde yaşayacağı günlerin başlamasını diliyorum. Tüm herkesin yeni yılını kutlar sağlık dolu yıllar dilerim…”

Dinçer Boranhan:

“2019 yılı benim için ne iyi ne de kötü oldu. Orta şekerli bir yıl geçirdim. Ülkedeki sistemsizlik nedeniyle toplum olarak büyük olumsuzluklar yaşandı. Daha düzenli bir Kıbrıs’ın 2020 yılında artık elde edilmesini diliyor, suç olaylarının biteceği bir yıl olmasını dilerim. Tüm toplumun yeni yılını içtenlikle kutlar sağlık ve huzur dolu bir yıl olmasını dilerim…”

Güven Değirmen:

“2019 yılında hem iyi hem de kötü olaylar yaşadım. 2019 yılında babamı kaybettim ve bu benim için zor bir durumdu. Diğer yandan 2019 yılında kendime ait bir kuaför dükkanı açarak kendi işimi kurdum. Hem iyi hem de kötü geçen bir yılı geride bırakırken toplum olarak da bireysel olarak da yaşanılan sıkıntıların artık son bulmasını dilerim. 2020 yılının tüm topluma hayırlı olması ve kötü olayların geride kalacağı yılların başlangıcı olmasını dilerim. Tüm toplumun yeni yılını samimi dileklerimle kutlarım…”