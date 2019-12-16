TED Kuzey Kıbrıs Kolejinde kostüm partisi düzenlendi

Sınav stresi atıldı

TED Kuzey Kıbrıs Kolejinde kostüm partisi düzenlendi

 TED Kuzey Kıbrıs Koleji kaptanları, okul arkadaşlarını sınav stresinden uzaklaştırmak amacıyla ‘kostüm partisi’ düzenledi. 

Öğrenciler birbirinden farklı kostümler giyerek ve kostüm yarışmalarına katılarak okul hayatlarına renk kattılar. Partide, bowling, balkabağına yüzünü yerleştirme, kelime oyunu ve ip çekme gibi çeşitli oyunlar oynandı. Gönüllü ortaokul ve lise öğrencilerinin yüz boyama standına özellikle ilkokul öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Öğrenciler ders aralarında, gün boyu devam eden etkinlikte çok eğlendiler.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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