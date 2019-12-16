Tarihi mesaj

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya mutabakatı ile ilgili, “Sevr’in ters yüz edilmesidir” yorumunu yaptı.

Erdoğan katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan, Libya ile yapılan mutabakat ile ilgili, şunları söyledi:

“Sevr’in ters yüz edilmesidir. Sondaj için 3. gemi pazarlığı yapıyoruz, onu da alacağız. Kısa zamanda sismik ve sondaj çalışmaları başlayacak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj ile yaptığı görüşme ile ilgili, “Türkiye aleyhine tek tarafklı adımlar atılamayacağını ortaya koyduk, uluslararası hukuka göre davranmaya devam edeceğiz” dedi.

Libya’ya asker gönderme ihtimali ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir davet gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir.”

Erdoğan, “Şimdi de güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması, ayrıca Meclisimize sunuldu. O da Meclisimiz onayladıktan sonra yürürlüğe girecektir” diye konuştu.

Doğu Akdeniz havzasının önemli hidrokarbon rezervlerine sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Son dönemde bazı şirketlerin keşif haberlerini de duyuyoruz. Olur ki belki yanımıza uluslararası camiada güçlü olan bazı şirketleri de alma durumu söz konusu olabilir” yorumunu yaptı.

Libya ile yakın temas

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

Görüşme İstanbul Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleşti.

İki ülke arasında imzalanan "deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası" toplantıdaki ana gündem maddesiydi.

Erdoğan, Sarraj ile en son 27 Kasım'da bir araya gelmiş ve ardından Türkiye ve Libya arasında "güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası" imzalanmıştı. Erdoğan da "Libya türkiye'de asker isterse, göndeririz" demişti.