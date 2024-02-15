Türküleri ile mest etti

Ünlü sanatçı Elif Buse Doğan geçtiğimiz cuma ve cumartesi akşamları Merit Lefkoşa Hotel & Casino sahnesinde dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Sanatçının sahne performansı ve göz alıcı güzelliği dinleyicilerden tam not aldı .Ziller ve İpler, Samsak Döveci ve son zamanlarda dillerden düşmeyen Dilber isimli parçaları seslendiren sanatçı adeta misafirleri büyüledi.

En güzel türküleri Merit Lefkoşa misafirleri için seslendiren Doğan'ın tüm parçalarına dinleyenler hep bir ağızdan eşlik etti.

Sanatçı gecenin sonunda kendisine takdim edilen çiçeği alırken Merit Lefkoşa'da olmaktan ne kadar mutlu olduğunu dile getirip herkese teşekkür ederek sahneden ayrıldı.