Lefkoşa’da meydana gelen olayda televizyon kanalını değiştirdiği için annesiyle tartışan Okan Tezel 76 yaşındaki kadını iterek, düşmesine ve burnunu kırmasına neden oldu.

Vahim zarar suçlamasıyla tutuklanan zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 8 Şubat 2024 tarihinde Ortaköy’de ikamet eden zanlı Okan Tezel’in evin mutfak kısmı içerisinde olduğu bir esnada televizyonu kimin izleyeceği konusunda kavga ettiği 76 yaşındaki annesi G.C.’yi elleriyle arkadan iterek, yere düşürüp burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu söyledi.

Polis, G.C.’nin aynı gün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını, burun kemiğinin kırıldığına dair rapor alındığını açıkladı.

Polis, G.C.’nin aynı gün ifadesinin alındığını, oğlundan şikayetçi olduğunu söylediğini aktardı. Polis, ancak G.C.’nin kısa süre sonra ek ifade vererek şikayetini geri çektiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

