Denetim şart

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde meydana gelen ‘sahte diploma’ skandalı ve vurgun olayı geniş yankı uyandırdı. Üniversitelerin, ülke ekonomisi açısından önemli olduğuna inanan vatandaşlar, sahte diplomaya karşı caydırıcı önlemlerin alınmasını ve eğitimde kalitenin yükseltilmesini istedi.

Eğitim kurumlarının güvenilir hale gelmesi için ilgili birimlerin denetim mekanizmasını çalıştırmasını öneren vatandaşlar, dışa karşı olumlu bir tablonun çizilmemesi halinde bundan tüm sektörlerin zarar göreceği uyarısında bulundu. Vatandaşlar ayrıca suçluların cezalandırılması için hukuki sürecin hızlı çalışması gerektiğini kaydetti.

Ne dediler?..

Hikmet Olgaçer

“Ülke gündemindeki sahte diploma skandalı bu ülkenin olağan işleridir. Bu ülkede artık yaşam bile sahteleşti. Ben artık bu gibi konuları normal karşılıyorum. Hemen hergün yolsuzluk olaylarını duyuyoruz ve basından okuyoruz. Polisin elinde birçok yolsuzluk dosyası var ancak yargıya intikal etmiyor. Bu ülke kendi ayakları üzerinde duran bir ülke değildir. Uyuşturucu, insan kaçakçılığı, kara para aklama ve daha birçok kriminal olay yaşanıyor. Kontrolsüz bir nüfus artışı yaşanıyor. Bu ülke geçmişte ahlaki yapısı ve kültürel yapısı sağlam bir ülkeydi. Biz yolsuzluk ve dolandırıcılık kelimelerini kullanmazken bugün dillerden düşmez oldu. Bütün partiler uzlaşarak etkili önlemler alabilirse belki bir şeyler düzelir.”

Yücel Torun

“Sahte diploma olayını hiç iyi görmüyorum. Bu konuda ciddi tedbirler alınmalıdır. Sahte diplomalı kişiler devlette de olabilir. Bu memlekette her şey beklenir artık. Kalpazan bir ülke oldu bu ülke ve artık bir yerden düzeltmeye başlamaları gerekiyor.”

Altan Yorgancı

“Ülkenin gündemindeki sahte diploma olayı beklenen bir şeydi çünkü artık bu ülkede bir sürü apartman üniversitesi vardır. Bu olayların yaşanmasının eğitime eğitim olarak değil de maddi olarak bakılmasından kaynaklanıyor. Bu işlerin en iyi önlenme yöntemi okula kayıt yaptıranların kontrol edilmesi ve denetlenmesidir.”

Ogün Eroğlu

“Bu ara ülkede çok şeyin sahtesi çıkmaya başladı. Ülke her geçen gün kötüye gidiyor ve bir önlem alınması gerekiyor. Bu sorunların yaşanması yönetememek ya da yönetmek istememekten kaynaklanıyor. Büyük sorunlar var ve herkes görmezden geliyor. Bu işler ciddiyetle çözülür ve ciddiyetle bu konuları ele almak lazım.”

Kadir Okyar

“Ülke gündeminde olan sahte diploma meselesi kötü bir imaj oldu. Bu tür olaylar yetersiz denetimden kaynaklanıyor. Bu olayların düzeleceğine inanmıyorum. Fazla bir umudum yoktur çünkü ülke her geçen gün daha da kötüye gidiyor.”

Hasan İlkman

“ Bir tane değil kaç tane sahte diploma verildiğine bakılmalıdır. Meselenin derinlerine inmek gerekiyor. Bu işin esas sebebi nedir bilmiyorum ancak muhtemelen birilerinin bundan bir çıkarı vardır. Bu yolsuzluk ve sahtekârlık olayları ümit ederim ki bir gün düzelecektir ancak yakın bir zamanda bunun yaşanacağına inanmıyorum.”

Kerim Özdemirtaş

“Ülke gündemindeki sahte diploma olayı hiç de iyi bir durum değildir. Bu tür olayların yaşanmasının ana sebebi denetimsizliktir. Denetleme olmaması nedeniyle çok yerde yolsuzluk ve sahtekârlıklar oluyor. Sıkı bir denetim ancak gerçek bir denetimle bu işlerin düzelebileceğine inanıyorum.”