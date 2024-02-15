'Evet' diyecek misiniz?

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Başsavcılık, herhangi bir vekilin dokunulmazlığının kaldırılması konusunda Meclis’e talepte bulunursa, tüm siyasi partilerin bunu onaylaması gerektiğini savundu.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, Demokrat Parti (DP) yetkililerinin, bazı partilileriyle ilgili sahte diploma, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları hakkında, “yargıya taşınmış tüm konularda araştırma ve soruşturma başlatıyoruz” dediğini savunarak, şöyle devam etti:

“ ‘Parti başkanımız da dahil partimizden herhangi bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talebi, polis soruşturması sonucunda Başsavcılık’tan Meclis’e gelirse partimizin tüm milletvekilleri evet oyu verecektir’ diyebiliyorlar mı? Önemli olan budur.”

“Şu anda DP Genel Başkanı ve milletvekilleri hakkında bazısı mali poliste olacak şekilde devam eden en az üç farklı soruşturma olduğunu” savunan Özersay, parti milletvekilleri hakkında dokunulmazlık kaldırılması talebi gelirse buna onay verilip, verilmeyeceğini sordu.

“Üstelik bu sadece DP için geçerli değildir. Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi için de geçerlidir” diyen Kudret Özersay, Başsavcılık, herhangi bir vekilin dokunulmazlığının kaldırılması konusunda Meclis’e talepte bulunursa, tüm siyasi partilerin bunu onaylaması gerektiğini savundu.

Açıklama yapsınlar…

HP Genel Başkanı Özersay açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“Neden biliyor musunuz? Çünkü bir kişinin, dokunulmazlığı bir zırh olarak kullanacağı, bunun arkasına saklanacağı ve partisinin de kendisini koruyacağı önceden görülebiliyorsa; Meclis’in o dokunulmazlığı kaldırıp kaldırmayacağı belirsizse, soruşturma yapanların da işi daha zor olur. O nedenle iddia ettikleri gibi polisimize ve başsavcılığımıza yardımcı olmak istiyorlarsa dokunulmazlığı kaldırmaya hazır olduklarını derhal açıklasınlar. Tabi korkacak ve çekinecek bir şeyleri yoksa…”

HP, DİSİ’yi ziyaret etti

Öte yandan Halkın Partisi (HP) heyeti, Güney Kıbrıs’ta DİSİ Partisi’ni ziyaret etti.

Açıklamaya göre, DİSİ’nin daveti üzerine yapılan toplantıda HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve beraberindeki heyet, DİSİ lideri ve Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Anita Dimitriu ve DİSİ yönetiminde yer alan isimlerle görüştü.

Açıklamaya göre, Halkın Partisi görüşmede, Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir ve yaşayabilir bir çözümden yana olduğuna ve bunun için de pragmatik ve yaratıcı yaklaşımlara olan ihtiyaca dikkat çekti. Açıklamada “Kıbrıs Rum siyasi partileri ile gerek Kıbrıs sorununun çözümü gerekse Kıbrıs’ta ve doğu Akdeniz bölgesinde iş birliği yapılması gereken konularla ilgili olarak sürekli diyalog halinde olmanın önemi açıktır. Halkın Partisi gerek DİSİ gerekse diğer Kıbrıs Rum siyasi partileri ile sürekli istişare içerisinde kalarak sorunlara aklıselim yaklaşımlarla makul çözümler bulmak için çalışmaktan yanadır” denildi.

HP heyetinde Merkez Yürütme Organı üyeleri Ahmet Tokatlıoğlu, Özgül Ezgin ve Duygu Uzun ile Dış Politika Danışmanı Serhat Kotak yer aldı.