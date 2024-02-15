Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında, ekonomik sorunlarla ilgili halkı koruyacak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Erhürman, “KKTC vatandaşı bir insanın üç sene önceki yaşam seviyesiyle bugünkü arasında fark var. Alım gücü düşüyor” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızın göçünü de bu şartlarda engellememiz mümkün değil” diye konuşan Erhürman, toplumun “yok olmaya doğru gittiğini” iddia etti.

İstatistik Kurumu'nun ortaya koyduğu rakamların “şaşırtıcı" olduğunu söyledi.

Erhürman, ülkedeki hayat pahalılığında Türkiye ile yarı yarıya bir farkın ortaya çıktığına işaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki hayat pahalılığından daha az hayat pahalılığının mümkün olmadığını ileri sürdü.

“Denetimli mal meselesi ortaya konmalı”

Erhürman, kriz dönemi içerisinde zorunlu temizlik giderleri gibi kalemlerle ilgili girişim yapılması gerektiğini dile getirdi.

Denetimli mal kapsamına alma konusunun ortaya koyulması gerektiğine işaret eden Erhürman, taraflarla da gerekli istişarelerin yapılmasının önemini dile getirdi.

“Şeytanla bile çalışırım”

Erhürman, şöyle devam etti:

“Benim toplumum yok oluyor. Şeytanla bile çalışırım. Kimseye verecek hesabım yoktur. Ben toplumumun endişesindeyim. Ben, bu yok oluş sürecini hızlanmış görüyorum umarım yanılıyorumdur. Şu anda bunu önlemek için ne gerekirse yaparım. Erken seçim kaçınılmazdır. Bu zihniyet gitmeden, yok oluşu durduramayız.”

Birtakım şeylerin, “Geri döndürülemez şekilde bozulduğunu” savunan Erhürman, “Nüfusta geri döndürülemez bir yere gidildiğini” iddia etti.

