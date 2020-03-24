Ünlülerin corona paylaşımları

Kimi oyun konsollarıyla vakit geçiriyor kimi yufka açıyor. Paylaşımlarıyla hem evde kalmaya davet ediyor hem de corona virüsle ilgili mesaj veriyorlar. İşte ünlülerin corona günlerinden mesajlar ve fotoğraflar...

Nusret Gökçe

"Masallah Ev cephanelik gibi"

Erol Evgin

"Evde kaldığımız bu günlerde yarım kalan resimlerimi tamamlıyorum. Sizler de hobilerinize sarılın; müzik dinleyin, film izleyin, kitap okuyun… Sanat herkese iyi gelir! Moralinizi yüksek tutun #evdekal ın, bu günler de geçecek."

İbrahim Büyükak

"DoğrulanmışSakin ol champ.. Evdeyim"

Uraz Kaygılaroğlu

"Abiiiii çıkma, gözünü seveyim çıkma!"

Hande Erçel

"Madem evdeyiz/istediğimiz kadar dağıtabiliriz"

Ceyda Düvenci

Evimizdeyiz. Her şey yolunda. Endişelerimizi, korkularımızı cebimize koyduk, kabul ettik hepsini. Zor dönemi avantaja çevirmeyi tercih ettik. Bol bol zaman geçirmenin sevinci bizi iyi hissettiriyor... Maskeliler ev serüvenlerine devam ediyor...