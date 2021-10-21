Unutulmayacak bir gece yaşandı

Ünlü Tenor Hakan Aysev, tatilini Kuzey Kıbrıs’ta Merit Royal’de geçiren hayranlarına şarkıları, esprileri ve enerjisiyle unutamayacakları bir gece yaşattı.
Uzun bir sürenin ardından konser organizasyonlarına yeniden başlayan Merit Royal’de özlenen eğlence akşamlarına Aysev konseri ile birlikte geri dönüldü.
Türkiye'nin Pavarotti’si olarak bilinen Aysev, Merit Royal’in büyülü sahnesinde izleyenlerine unutulmaz dakikalar yaşattı. Sahne performansı süresince yerli ve yabancı birbirinden popüler parçaları seslendiren Aysev, Barış Manço’dan bahsedip ona ait birkaç şarkıyı da misafirlerine sundu.