Unutulmayacak bir gece yaşandı

Ünlü Tenor Hakan Aysev, tatilini Kuzey Kıbrıs’ta Merit Royal’de geçiren hayranlarına şarkıları, esprileri ve enerjisiyle unutamayacakları bir gece yaşattı.

Uzun bir sürenin ardından konser organizasyonlarına yeniden başlayan Merit Royal’de özlenen eğlence akşamlarına Aysev konseri ile birlikte geri dönüldü.



Opera sanatçısı tenor Hakan Aysev, Mutlu Aşk Şarkıları adını verdiği projede yer alan dünya klasiklerinden eserleri seslendirirken Timur Selçuk’a ait olan İspanyol Meyhanesi şarkısına hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti.Türkiye'nin Pavarotti’si olarak bilinen Aysev, Merit Royal’in büyülü sahnesinde izleyenlerine unutulmaz dakikalar yaşattı. Sahne performansı süresince yerli ve yabancı birbirinden popüler parçaları seslendiren Aysev, Barış Manço’dan bahsedip ona ait birkaç şarkıyı da misafirlerine sundu.