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Muhtarların hizmetleri önemli

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Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarların en önemli yerel yönetim unsurlarından biri olduğunu söyledi

Muhtarların hizmetleri önemli
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Muhtarlar Derneği’nin binasının açılışını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, muhtarların en önemli yerel yönetim unsurlarından biri olduğunu, halkla iç içe olan muhtarların hizmetlerinin büyük önem arz ettiğini belirten Tatar, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı.
Siyasi görüşü ne olursa olun, muhtarların insan ve vatan sevgisiyle ülkelerine hizmet ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarların Milli Mücadele yıllarında önemli görevler üstlendiğini hatırlattı.

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Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarlara hem halkın hem de hükümetin sahip çıkmasının öneminin altını çizerek, muhtarların verdikleri hizmetlerin daha kurumsal bir yapıya kavuşması temennisinde bulundu.
Anavatan Türkiye’den gelerek KKTC’yi ziyaret eden muhtarların ülkede yaptığı temaslardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Tatar, Türkiye’de görev yapan tüm muhtarların da 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’deki muhtarlarla Türkiye’deki muhtarlar arasındaki güçlü bağdan duyduğu mutluluğun altını çizdi.
 

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