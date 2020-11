Aşının yan etkisi yok

Almanya'da kurulan BioNTech'in CEO'su olan Uğur Şahin BBC'ye açıklamalarda bulundu. Şahin, "Aşının ciddi bir yan etkisi tespit edilmedi" dedi. Şahin araştırmanın detaylarını da kamuoyu ile paylaştı. Eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte Mainz’de BioNTech’i yöneten Profesör Uğur Şahin, BBC’de yayınlanan The Andrew Marr Show’a konuk oldu.

Kısa bir süre içerisinde uluslararası kamuoyu tarafından tanınan bir figür haline gelen Şahin, Pfizer ile geliştirilen Coronavirüsü aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geliştirilen Coronavirüsü aşısının hiçbir ciddi yan etkisi olmadığını söyleyen Şahin, “Şu ana kadar karşılaştığımız en önemli yan etki iğne vurulan bölgede hissedilen hafif ağrı. Bazı gönüllülerde ise hafif ve orta seviyede ateş artışı da aynı dönemde rastlandı. Şu ana kadar araştırmayı durduracak ya da askıya almamıza sebep olacak herhangi bir kısa ve orta vadeli yan etkiyle karşılaşmadık” dedi.

BBC’de açıklamalarda bulunan Şahin, “İki ayı aşkın bir süredir katılımcılardan elde ettiğimiz güvenlik verilerine sahibiz ve iki yılı aşkın bir süredir de veri toplamaya devam edeceğiz ve aşının sadece kısa ve orta vadeli yan etkileri için değil uzun dönem etkilerini de görmek için. Fakat şu ana kadar güvenlik verileri tamamen etkili” dedi.

Şahin, aşının her yıl Coronavirüsüne karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirip kuvvetlendirmediğinin de takip edilmesi gerektiğini ve bu konuda da daha çok veriye ihtiyaç olunduğunu dile getirdi.

Enfeksiyonu yüzde 50 azaltabilir

Şahin, Coronavirüsü aşısının hastalığın bulaşma ihtimalini yüzde 50’lere varan oranlarla azaltabileceğinden çok emin olduğunu söyledi. Şahin, bulaşmanın dramatik bir şekilde azalacağını söylerken, “Aşının hastalığın bulaşmasında etkili olacağına eminim. Yüzde 90 oranında olmasa bile etkili olacaktır. Kesinlik konusunda ise gelecek yıl konuşulabilir” dedi. Şahin bu konudaki araştırmaların gelecek aylarda yapılacak analizlerle devam edeceğini de dile getirdi.

Antikorun tepkisine göre aşının her yıl, her iki yılda bir ya da her 5 yılda bir yapılabileceğini de dile getirdi. BBC’de açıklama yapan Şahin, “Aşının gelecek yıl Nisan’da dünya geneline dağıtılması için çalışıyor. Bu durum Avrupa ve Amerika için dramatik bir etki yaratmaz ama gelecek yıl ‘normal bir kış’ geçirmeye yardımcı olabilir. Bu kış çok zorlu geçecek. Bu kış döneminde enfeksiyon sayısına ciddi bir etkimiz olmayacak. Eğer her şey yolunda giderse biz de aşıları bu yılın sonunda ve gelecek yılın başında dağıtmaya başlarız” ifadesini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020, 11:46