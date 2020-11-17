Gelecek için  büyük risk

İbrahim DİRAN

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası 16-22 Kasım Diş Hekimliği Haftası vesilesiyle basın toplantısı düzenledi. Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası hafta boyunca etkinlikler yapacak.

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, “Tıp ve diş hekimliği eğitimi teorik olduğu kadar hasta üstünde pratik uygulamaya dayalı eğitimi de içerdiğinden hasta sayısı ve çeşitliliği bakımından nüfus sayısı önemlidir. Dünyada her 1 milyon nüfusa 1 tıp fakültesi açılabilmesi önerilirken, ülkemizde 7 tıp ve 8 diş hekimliği fakültesi mevcuttur” dedi.

Gürkut, ayrıca tıp ve diş hekimliği fakültelerine giriş sınavlarının merkezi bir sınav olmadığını, eğitimin standart olmadığını da kaydetti.

Ülkedeki tıp ve diş hekimliği fakültelerine kabul edilen KKTC uyruklu öğrenci sayısının ülke ihtiyaçlarına göre belirlenmediğini de savunan Gürkut, “Kısa bir süre sonra yeterli hasta üstü uygulama deneyimi olmayan çok sayıda genç hekim mezunla karşı karşıya kalma riskimiz mevcuttur” dedi.

Gürkut, yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulunun iki üniversite hastanesinin “uzmanlık eğitimi” yetkisini onayladığını da belirten Gürkut, “Uzmanlık eğitimi büyük oranda hasta üstü uygulamaya dayalı, usta-çırak ilişkisini de içeren, dolayısıyla teknolojik altyapı yanında yeterli hasta ve hasta çeşitliliği ve yeterli öğretim elemanı şartı aranması gereken bir süreçtir. Bu nedenledir ki Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından uzmanlık yetkisi onaylanmayan bu hastanelere YÖDAK tarafından verilen bu onaylar sonucu yeterli deneyimi olmayan uzman hekimler mezun edilmesi de söz konusu olabilecektir” dedi.

Asvaroğlu: Fakülte fazla denetim yok

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Kaan Asvaroğlu, konuşmasında ülkedeki “diş hekimliği fakültelerinin fazlalığını ve denetiminin yapılmamasını” eleştirdi.

Asvaroğlu,”Denetimsiz bir şekilde artan diş hekimliği fakülteleri de bizi ağız ve diş sağlığında dünya standartlarının üzerine taşımamıştır” dedi.

Hükümete atıfta bulunarak Asvaroğlu, “Bu noktada diş hekimliği kontenjanlarının sınırlandırılması, merkezi giriş sınavlarının getirilmesi, eğitimin denetlenmesi ve standardize edilmesi, hekim sayısı ile ilgili uzun vadeli planların oluşturulması gerekmektedir, aksi halde işsiz üniversite mezunları ordusunun yeni neferleri diş hekimleri ve tıp hekimleri olacaktır” dedi

Asvaroğlu, adaya gelen kayıtsız “diş hekimlerine” tedavi yaptırılmaması çağrısını da yeniledi.

Morris, standartlara dikkat çekti

Kıbrıs Türk Tabipler Odası Başkanı Yonca Morris de ülkedeki diş fakültelerinin sayısı ve standardına dikkat çekti.

Morris, “Gerek ülkemizde, gerekse Türkiye’de gittikçe artan sayıda tıp ve diş hekimliği fakülteleri gerçeği ile yüz yüzeyiz. Ülkemizde bu fakültelerin eğitiminin standardizasyonu ve denetimi uluslararası kriterlere göre, YÖDAK, KTTB, KTDTO ve Sağlık Bakanlığı tarafından titizlikle yapılmalıdır. Tıp ve diş hekimliği eğitiminin kâr amacı gütmeyen üst düzey donanımlı ve yeterli hasta sayısı olan eğitim kurumları tarafından yapılması mesleğin geleceği açısından önem arz etmektedir” dedi.