Lions Kulübü’nün düzenlediği kompozisyon yarışması sonuçlandı

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü “Atatürk’ü Anma ve İlkelerini Yaşatma Etkinlikleri” çerçevesinde “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu kompozisyon yarışması düzenledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının izniyle toplamda 750 öğrencisi bulunan Gönyeli İlkokulu’nun 4 ve 5. sınıf öğrencilerinden bir ders saati boyunca “Atatürk ve Cumhuriyet” konu başlıklı kompozisyon yazmaları istendi.

Okul Müdürü Rağıp Öztüccar, Müdür Muavinleri Sevcan Özmenek, Neşe Serol ve Mustafa Uğurtaş’tan oluşan ön eleme seçici kurulu 280 öğrenci arasından belirlediği 15 kompozisyona Kulüp Başkanı Pervin Gürler, Kulüp Kurucu Başkanı ve Lions Kulüpleri Federasyonu Onur Kurulu Üyesi Ezcan Özsoy ile Kulüp Atatürk’ü Anma ve İlkelerini Yaşatma Komite Başkanı Seyfi Koç’un da katkılarıyla sıralama yapıldı. Pandemi koşulları nedeniyle kısıtlı düzenlenen törende ilk üç derce ve mansiyon alan öğrencilere kulüp adına Pervin Gürler başkanlığında katılan heyet tarafından Nutuk ve Rauf Denktaş kitapları, sınıf öğretmenlerine ile yönetim kadrosuna teşekkür ve takdir belgeleri, finale kalan tüm öğrencilere de çeşitli armağanlar verildi.

Dereceye girenler şöyle:

1. Ödül Didem AKDÖL Sınıf Öğretmeni Damla Öztuna

2. Ödül Bahar Çelik Sınıf Öğretmeni Şafi Alper

3. Ödül Selma Duru Kılboz Sınıf Öğretmeni Şafi Alper

Mansiyon Berfin Koçer Sınıf Öğretmeni Tüge Bayhanlı

Gönyeli İlkokulu’nda düzenlenen törene Kulüp Kurucu Başkan Ezcan Özsoy, Atatürk’ü Anma ve İlkelerini Yaşatma Komite Başkanı Seyfi Koç ve Kulüp Saymanı Hasine Öztürk‘ten oluşan heyetle katılan Kulüp Başkanı Pervin Gürler dereceye giren öğrenci ve öğretmenlerine “Cumhuriyetimize sahip çıkarak Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışığında, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ın vecizesindeki gibi “Hayallerinizi geniş tutarak ilerleyin” temennisinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020, 11:14