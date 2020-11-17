Rahatsız oldular

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin KKTC’nin kuruluş yıl dönümüne katılmak amacıyla KKTC’ye gelişi ve kapalı bölge Maraş’a gerçekleştirdiği ziyaret Rum siyasi partilerinden tepki gördü.

Rum Meclis Başkanı Adamu yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın kapalı bölge Maraş ziyaretinin BM’nin ilgili kararları, uluslararası hukuk ve AB değerlerine aykırı olduğunu iddia ederek KKTC’nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarının ise “Kıbrıs’ta 47 yıldır açık bulunan bir yarayı deşen bir utanç eylemi olduğunu” savundu.

DİSİ, AKEL, DİKO, EDEK, Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi, Çevreciler ve ELAM tarafından yapılan açıklamalarda da özetle, kapalı bölge Maraş’ın “Erdoğan ve tayfasına değil, sadece yasal sahiplerine ait olduğu ve Maraş’ın bölünmüşlük tabutuna çakılan bir çivi olmasına müsaade edilmeyeceği” mesajını verdi.

Gazete, DİKO’nun ise, Türkiye’nin eylemlerini protesto etmek amacıyla bir imza kampanyası başlattığını, imza kampanyasının Derinya sınır kapısının yakınlarındaki bir noktada gerçekleştirilmekte olduğunu aktardı.

Rum basını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti ile yapılan açıklamalara ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Fileleftheros: Bozkurt Maraş’ta… Erdoğan’ın ziyareti Türk Planlarının Uygulamaya Konduğunu Gösteriyor – Sadece İki Devlet İçin Müzakere.

Politis: Yıkıntılardaki Şov ve Piknik Sırılsıklam – Erdoğan ve Tatar İki Devletli Çözüm ve Maraş’ın Açılmasında Hemfikir – Yağışlı Hava ve Kıbrıslı Türkler Türk Cumhurbaşkanı’nın Planlarını Bozdu.

Haravgi: Erdoğan’ın ‘Yeni Dönemi’ Kışkırtma – Diğer Açı: Mücadele Eden Kıbrıslı Türkler – Erdoğan Maraş İçin Yeni Bir Dönem İlan Etti – AKEL: Erdoğan’ın Ziyareti Tüm Kıbrıs Halkı İçin Kışkırtıma.

Alithia: Geldi, Maraş’taki Piknikle Kışkırttı, Bölünmüşlüğü Sağlamlaştırdı ve Gitti – Erdoğan’ın İsteğiyle Kentin Açılması – Erdoğan ve Tatar İki Devletten Bahsettiler – Kışkırtmalara Kesin Dille Kınama.