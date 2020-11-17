İzlenen yol doğru

Meclis Genel Kurulu dün 11.25’te Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Meclis Genel Kurulu’nda ağırlıkla, KKTC’nin kuruluşunun 37’nci yıldönümü dolayısıyla önceki gün yapılan tören, etkinlik ve açıklamalar ile hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili konuşmalar yapıldı.

Genel Kurul’da ilk olarak onaya sunuş işlemleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda Genel Kurulun perşembe günkü gelecek birleşiminin gerçekleştirilmemesi ve 23 Kasım’da yasama ve denetim işlerinin birlikte yapılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra 62. Madde kapsamında konuşmalar gerçekleştirildi.

Arıklı: Güney, iki devletli anlaşmaya yanaşacak

YDP Başkanı Erhan Arıklı, KKTC’nin kuruluşunun 37’nci yıldönümü hakkında konuşma yaptı. Cumhuriyetin kuruluşunun coşkulu şekilde kutlandığını ifade eden Arıklı, Türkiye’den en üst seviyede yetkililerin, düzenlenen törenlere katıldığını anımsattı.

Törenlerin en dikkat çekici yanlarından birinin Maraş’taki etkinlik, diğerinin 100 yataklı yeni hastane ve Cumhurbaşkanı Tatar’a Azerbaycan’dan gelen resmi davet olduğunu kaydetti.

Bunun oldukça olumlu olduğunu ve sonrasında başka ülkelere de resmi ziyaretler yapılacağından “emin olduğunu” ifade eden Arıklı, “Böylece Güney Kıbrıs’ın yavaş yavaş iki devletli bir anlaşmaya yanaşmasının sağlanacağını” dile getirdi.

Maraş’la ilgili sürece de değinen ve Maraş’ın askeri bölge olmaktan çıkarılıp TMK’ya başvuru yolunun açılması gerektiğini söyleyen Arıklı, Maraş’taki kamu arazilerinin kullanıma açılması gerektiğini de belirterek, “Bunları gerçekleştirdiğimiz zaman Güney Kıbrıs üzerinde ciddi baskılar oluşturmuş olacağız” dedi.

“Kimse ateşten gömleği giymek istemiyor”

Hükümet kurma çalışmalarında mümkün olan en geniş tabanlı koalisyonla yürünmesi ve ardından seçimlere gidilmesi gerektiğini söyleyen Arıklı, kimsenin böylesi bir dönemde “ateşten gömleği giymek istemediğini” de kaydetti.

Çağman’ın gerçek niyeti o değildi

DP Milletvekili Koral Çağman’ın YDP vekillerinin içinde olacağı hükümete onay vermeyeceği açıklaması üzerine, kendisini tanıdığını, gerçek niyetinin bu olmadığını düşündüğünü ifade ederek, öte yandan sosyal medyada bu ve bundan daha ötesini düşüneneler olduğunu gördüğünü belirtti.

Sosyal medyada YDP’yi küçümseyen ifadelere rastladığını kaydeden Arıklı, ırkçılık kavramının şekil değiştirdiğini, baskın bir grubun başka bir grubu küçümsemesi ötekileştirmesinin de ırkçılık kapsamına girdiğini dile getirdi.

KKTC’nin tüm vatandaşlarının eşit olduğunu kaydeden Arıklı, kimsenin YDP’yi bir diğer siyasi partiden aşağı görme hakkı olmadığını belirtti.



Ataoğlu: Törende önemli mesajlar verildi

DP Başkanı Fikri Ataoğlu da, KKTC’nin kuruluş yıldönümü hakkında konuşma yaptı.

DP Başkanı Fikri Ataoğlu önceki günkü kutlamalara işaret ederek, bundan sonraki kutlamalara da bu yılki gibi özen göstermek gerektiğini söyledi.

KKTC adına önemli mesajlar verildiğini söyleyen Ataoğlu, kablo ile elektrik ve doğal gaz geleceği, yeni bir cumhurbaşkanlığı binası yapılacağı, bütçe ile ilgili bir sıkıntı yaşanmayacağı mesajları verilmesinin tüm vatandaşların beklentisine karşılık vermesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, nasıl bir hükümet oluşursa oluşsun uzun vadeli ve icraat yapabilecek bir hükümet modeli oluşmasının önemli olduğunu anlattı.

Pandemi hastanesinin açılmasının da gurur verici bir olay olduğunu ifade eden Ataoğlu, Lefkoşa’ya yeni bir hastane yapılmasına yönelik verilen mesaja da değindi.

Ataoğlu, Arıklı’nın eleştirilerine de yanıt verdi ve DP’de ırkçılık üzerinden bir siyaset yapılmayacağından emin olunmasını istedi.

Özyiğit: Maraş’ta bir şov yapıldı

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, son siyasi gelişmeler başlıklı bir konuşma yaptı. Bir an önce bir hükümet kurulması temennisini ifade eden Özyiğit, bir azınlık hükümeti kurulacağını ve bir partiden birkaç vekilin angaje edileceği yönündeki duyumları olduğunu kaydetti. Özyiğit, bu olasılığı doğru bulmadığını anlattı ve bu konuda yasanın da açık olduğunu belirtti.

“Dün Maraş’ta bir şov yapıldı” diyen Özyiğit, Maraş’la ilgili uluslararası konjonktür ve hukukun belli olduğunu ifade etti.

Maraş’taki mal sahiplerine çağrı yapıldığını ve TMK’ya başvuru yapılması istendiğini ancak Maraş’ın şimdiye kadar gelinen süreçte iade kapsamında olduğunu anlatarak, bunun uluslararası hukuk boyutunun enine boyuna değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu.

Pandemi hastanesi konusunda, Cumhurbaşkanı Tatar’ın “Proje çizilsin ihaleye çıkılsın görevi vermeme rağmen yapılmadı, ne yapacaktım Cumhurbaşkanımı arayacaktım” dediğini kaydeden ve bunu eleştirerek “yazıklar olsun” diyen Özyiğit, Tatar’ın KKTC’de hazırlanmış olan projelere bakmadığını söyledi.

Özyiğit, hastane açılışına sağlık örgütlerinin çağrılmadığını, hastanede görevlendirme de yapılmadığını dile getirdi.

Erhürman: Maraş’taki plan ne?

Ardından CTP Başkanı Tufan Erhürman, 62. Madde kapsamında “Kıbrıs sorunu, Maraş ve demokrasi” başlıklı konuşma yaptı.

Cumhuriyetin kuruluşu bağlamında konuşmalar yapıldığını ancak cumhuriyetin halkın kendi kendini yönetmesi fikrini ifade ettiğini söyledi.

Çözüm bağlamında siyasi eşitlik konusundaki ısrarlarının Kıbrıs Türk halkının iradesinin federal devlete yansıyabilmesi için olduğunu anlatan Erhürman, Maraş’ın açılması konusundaki konuşmalara işaret etti.

Erhürman, halkın iradesinin söz konusu olduğu Cumhuriyette, halkın iradesinin dolaylı temsil edildiği Meclis’in Maraş’taki planın ne olduğu bilgisine sahip olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın iki devletli çözüm derken ne anlatmak istediğini de bilmediklerini anlatan Erhürman, sorularına rağmen iki devletli çözümün nasıl masaya götürüleceğinin açıklanmadığını söyledi.

Halkın iradesini oluşturmak için gerekli bilgilere sahip olmadığını anlatan Erhürman, halkın önüne geleceğe dair bir proje konduğunu ancak bununla ilgili bir açıklama yapılmadığını kaydetti.

Hükümet kurma çalışmaları sürecinde kaybedilen zamanın ortada olduğunu söyleyen Erhürman, “Ülke ekonomisiyle, demokrasi/özgürlük/hukuk arasında bir tercih yapın” denildiğini söyledi, “Biz bunu yapmayız ama bunu yapan ülkeler hiçbir zaman hiçbir şekilde başarıya ulaşamadı” dedi.



Saner: Halkın iradesi ortada

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner de 62. Madde tahtında söz aldı ve bütçede gelirlerin ancak cari giderleri karşıladığını, altyapı yatırımlarının Türkiye’nin katkılarıyla yapılabildiğini anlattı.

Saner, cumhuriyetin kuruluşunu kutlarken herkesin üzerine düşen görevleri elbirliğiyle yapması gerektiğini anlattı.

Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşılmamasının nedeninin Kıbrıslı Rumların tavrı olduğunu kaydeden Saner, güven yaratıcı önlemlerin hayata geçmesi çerçevesinde yaşanan sıkıntılara işaret etti ve telekomünikasyon alanını örnek verdi.

Kıbrıs Türk halkının çözüm konusundaki iradesini ortaya koyduğunu ve son seçimlerde iki ayrı devlet terminolojisi üzerine politika kuran adayın Cumhurbaşkanı seçildiğini anlatan Saner, Kıbrıs Türk halkının kaybedecek bir 50 yılı daha olmadığını dile getirdi.

“Son oyun oynandıktan sonra elde iki devletli çözümden başka bir şey kalır mı” diye soran Saner, Maraş konusunda ise, ezber bozan politikalara ihtiyaç olduğunu anlattı.

Saner, Maraş’ın AİHM kararlarına ters düşmeyecek şekilde çözülecek bir olay olduğunu, dünya hukukuna aykırı bir dilde konuşmalarını kimsenin beklememesini istedi.

Ekonominin zor durumda olduğunun bir gerçek olduğunu ancak ziyaret ettikleri hiçbir parti için elini taşın altına koymak istemediler demediğini anlatan Saner, hükümet kurmak için bir program dahilinde gerekli randevuları almak için çalışmalara başlayacaklarını anlattı.

Meclis’te vekiller güncel konuştu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapıldı. Hükümet boşluğu ve pandeminin etkilerinin gündeme taşındığı genel kurulda, konuşmaların ardından oturum tamamlandı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali “Hükümetsizlik hali” ile ilgili konuşma yaptı.

Devletin ve makamların itibarsızlaştırıldığını savunan Şahali, “Derhal hükümetin kurulmasına ve itibarın yeniden teşkil edilmesine ihtiyaç vardır” dedi.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Hükümet Krizi Kıskacında Pandemi” konusunda konuştu.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner “Bizi Bekleyen Acil İşler” konulu konuşmasında, COVID 19 salgı ile ilgili istatistiklere yer vererek, ülkede vaka sayısının artmasının ciddi sonuçlara yol açabileceğini, vaka sayısının artmaması için çaba harcanması gerektiğini söyledi.

CTP Milletvekili Asım Akansoy, “Acil sorunlarımız ve demokrasi” konusunda konuşma yaptı.

Kıbrıs Türk siyasi tarihinde önemli bir dönemden geçildiğini söyleyen Akansoy, demokrasinin olmadığı yerde ilerlemenin ancak kısmi ekonomik gelişmelerle sağlanabileceğini, bunun da ancak sosyal yaşamı dışarda bırakacak gelişmeler olabileceğini belirtti.

Güncel konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisinin dünkü oturumu tamamlandı.

Meclis bir sonraki toplantısını 23 Kasım Pazartesi saat 10.00’da yapacak.