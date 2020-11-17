ABD'li ilaç şirketi Moderna da aşı müjdesi verdi

ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc tarafından yapılan klinik araştırmada, üretilen Coronavirüs aşısının yüzde 94,5 etkili olduğu açıklandı.

ABD'nin Massachusetts kenti merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna Inc, geliştirdiği Coronavirüs aşısının Covıd-19'u önlemede oldukça etkili olduğunu söyledi.

30 bin kişiye yapılan iki dozluk aşı çalışmasının yüzde 94,5 etkili olduğu açıklandı.

Moderna CEO'su Stephane Bancel, Business Insider'a yaptığı açıklamada "Bunlar, birçok ABD ve dünyaki birçok insana yardımcı olacak iki mükemmel aşı" dedi.

Bancel ürettikleri aşının Pfizer Biontech aşısıyla kıyaslanmasının saflık olacağını nitelerken henüz kıyaslamak için çok erken olduğunun altını çizdi.

Pfizer/Biontech aşısına göre önemli bir avantajı var

Bancel, Moderna'nın aşısının Pfizer/Biontech aşısına göre önemli bir avantajı olduğunu söyledi. Moderna'nın aşısının tipik buzdolabı sıcaklıklarında (2-8 derece) bir ay muhafaza edilebildiği belirtilirken, Pfizer'in atışının kuru buz ve özel kaplar gerektiren -70 derece sıcaklıkta saklanması gerektiği belirtildi.

Hazirana kadar hazır olacak

Moderna CEO'su Stephane Bancel, Haziran ayına kadar isteyen her ABD vatandaşına Coronavirüs aşısının hazır olacağını söyledi.

ABD’nin 2021 yazında normale dönmesi hakkında tahminlerini paylaşan Bancel, "Anma Günü'ne kadar ABD'de aşı isteyen herkesin güvenli ve etkili bir aşıya ulaşacağına inanıyorum" dedi.

ABD için yazın resmi olmayan başlangıcına işaret eden Anma Günü, önümüzdeki yıl 31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Daha önce ABD’de ülkenin en iyi bulaşıcı hastalık uzmanı olarak görülen Dr. Anthony Fauci ve Sağlık ve İnsan Hizmetleri Sekreteri Alex Azar, Coronavirüs aşısının Nisan 2021'e kadar yaygın olarak bulunacağını söylemişti.

Moderna'nın aşısı şimdiye kadar yalnızca yetişkinlerde test edilmiş olsa da, şirket denemelerini gençlerde de denemeyi planlıyor. Bancel, aşının önümüzdeki yaz gençlere verilmesinin onaylanacağını ve gençlerin Temmuz veya Ağustos aylarında aşılanabileceğini umduğunu söyledi.

Bancel, "Okula dönüş için Eylül 2021 normal olur" şeklinde konuşurken aşıdan sonra “İnsanlar alışverişe gidebilir, eşyalarını, sırt çantalarını alabilir ve maskesiz okula dönebilirler. Ve hepimizin bildiği normal hayata geri dönebilirler" dedi.

Moderna ve Pfizer, Kasım ayı sonlarında ABD aşıları için Acil Kullanım Yetkisi (EUA) için başvurmayı planlıyor. ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin inceleme süreci muhtemelen haftalar sürecek.

Aralık ayında iki aşıya da ulaşabileceğiz

Bancel, "Muhtemelen Aralık ayında, EUA kapsamında FDA tarafından onaylanan her iki aşıyı da alabileceğiz" dedi.

ABD hükümetinin Warp Speed Operasyonu baş danışmanı Moncef Slaoui, geçtiğimiz günlerde, her iki aşının da onaylanması halinde Aralık ayında 20 milyon ABD’linin aşılanabileceğini ön görmüştü.

Moderna, 2021'in ilk çeyreğinin sonuna kadar 100 milyon doz aşı üretmeyi, bu aşılarla da 50 milyon insanın aşılanacağını tahmin ettiklerini belirtti.