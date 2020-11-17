Girne'de ekipler göz açtırmıyor

Girne Belediyesinin kent sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik denetimleri devam ediyor.

Yapılan yazılı açıklamada gıda ile ilgili işletmelerde, genel çalışma alanlarının temizliği, alınan hijyen ve Covid-19 önlemleri, çalışan personelin hijyen önlemleri ve gıda güvenliği unsurları ile ilgili denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için işletmelerin uyarıldığı, insan sağlığını tehlike altında bırakan durumların tespitinde işletmeye geçici kapatma cezası uygulandığı kaydedildi.

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta Kent Güvenliği Birimi ekiplerinin 14 Ekim ile 13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 873 iş yeri denetlendi.

Denetimler kapsamında 16 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi, 5 iş yeri, çevre kirliliği, işletme izni, sağlık karnesi, genel hijyen ve Covid-19 kurallarına uymadıklarından dolayı geçici olarak mühürlendi, 9 iş yerine de Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Genel temizlik-hijyen yetersizliği ve Covid-19 kurallarına uymayan, raf kontrolünde tarihi geçmiş ürünler olması ve sağlık karnesi olmamasından dolayı işletmelere toplam 33 bin 891 TL para cezası kesildi.

Güngördü: Kararlılıkla sürdüreceğiz

Konu ile ilgili açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü şunları kaydetti:

“Belediye ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde, alınması gerekli görülen tedbirlere uyulup uyulmadığı denetleniyor. Halk sağlığı için denetimlerimizi gece gündüz demeden büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu nedenle tüm esnafımızı gerekli önlemlerin alınması ve kurallara uyulması için iş birliğine davet ederim”