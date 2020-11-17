Finansman AB’den

Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), Kuzey Kıbrıs Dalış Merkezleri Derneği, AKTI ve Enalia Physis iş birliğinde düzenlenen etkinlikle, pilot bölge olarak seçilen İskele Boğazı’ndaki balıkçı barınağında, Gazimağusa Limanı ve Laguna balıkçı barınaklarında dalgıçlar tarafından denizin dibinde temizlik yapıldı.

Avrupa Birliği’nin (AB) finanse ettiği projeyle ilgili konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, projeyi hayata geçirerek etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Verilen bilgiye göre; Sadıkoğlu, temizliğin yalnızca balıkçılara değil insanlığa fayda sağlayacağını, insanların, daha temiz çevre ve deniz için bilinçli olması gerektiğine belirtti.

Pilot uygulamayla Çöp Avcılığı İnisiyatifine katılacak Balıkçı Limanları katı atıklardan temizlenecek.

