Arıkovanı’nın minikleri KKTC’nin 37’nci yılında farklı bir etkinlik yaptı

Arıkovanı Kreş ve Anaokulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle farklı bir etkinlik yaptı.

Okul yönetimi “kültürümüzde ne var ne yok bir göz atalım” diyerek, ailelerin de katkısıyla Kıbrıs’a özgü yiyeceklerin tanıtımını yaptı.

Peksemet, Ceviz, karpuz ve turunç macunları, Molohiya, Gulumbra, Bulla, Çörek ve

Tarhana çorbası ikramıyla güzel bir gün geçiren minikler, öğretmenlerine ve okul yönetimine teşekkür etti.