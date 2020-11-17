Arıkovanı’nın minikleri KKTC’nin 37’nci yılında farklı bir etkinlik yaptı

Ülkemizin kültürü tanıtıldı

Arıkovanı’nın minikleri KKTC’nin 37’nci yılında farklı bir etkinlik yaptı

 Arıkovanı Kreş ve Anaokulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle farklı bir etkinlik yaptı.
   Okul yönetimi “kültürümüzde ne var ne yok bir göz atalım” diyerek, ailelerin de katkısıyla Kıbrıs’a özgü yiyeceklerin tanıtımını yaptı.
   Peksemet, Ceviz, karpuz ve turunç macunları, Molohiya, Gulumbra, Bulla, Çörek ve 
Tarhana çorbası ikramıyla güzel bir gün geçiren minikler, öğretmenlerine ve okul yönetimine teşekkür etti. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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