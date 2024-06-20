Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde, bayram sevinci ikiye katlandı. Tedavisi tamamlanan Savaş Tay ve Soner Amcaoğlu isimli kaplumbağalar, Kurban Bayramı’nın üçüncü günü Merit Royal & Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında gerçekleşen etkinlikle doğal yaşam alanlarına kavuşturuldu.

Etkinliğe Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci, kaplumbağaların kurtarıcısı Şalvar Kaptan, Merit Otellerinin misafirleri ve yöneticileri, doğa ve hayvan severler ile her daim iş birliği içerisinde olunan balıkçılar katıldı.

5- 8 yaşlarındaki Savaş Tay Nisan ayında, 8 -10 yaşlarındaki Soner Amcaoğlu ise Mayıs ayında boğulma sebebi ile merkeze getirildi.

Chelonia mydas türü iki deniz kaplumbağası da tedavi süreçlerinin ardından eski sağlıklarına kavuşturularak Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, kızı Ada Kara ve kaplumbağaya adı verilen Soner Amcaoğlu tarafından mavi sulara uğurlandı.

Kara: Yuvalama kumsallarındaki uyarı levhalarını dikkate almalıyız

Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, salım etkinliği vesilesi ile bu aylarda kaplumbağa yuvaları ile ilgili dikkat edilmesi gereken konulara da vurgu yaptı.

Kuzey Kıbrıs’ta ilk yuvanın 3 Mayıs tarihinde Akdeniz kumsalında tespit edildiğini belirten Silem Sargın Kara, “Nesillerinin devamını sağlamak için her yıl belirli sahillere gelerek yuva yapan deniz kaplumbağaları için en kritik evrelerin başında yuva dönemi gelmektedir. 45 – 60 günlük kuluçka sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yavaş yavaş yavruların yuvalardan çıktığını da gözlemleyebileceğiz” dedi.

Yuvadayken ya da yuvadan çıktıktan sonra deniz kaplumbağalarının birçok tehlike ile karşılaştığının altını çizen Kara, her bin yavrudan 3 ya da 5 tanesinin erginliğe ulaşabildiğini kaydetti.

Okyanus ekosisteminin dengesi için oldukça önemli roller üstlenen deniz kaplumbağalarının başarılı bir şekilde üreyebilmeleri için yuvalama kumsallarındaki uyarı levhalarının dikkate alınması gerektiğini belirten Kara; kumsalların daha temiz tutulması, şezlong-şemsiye konumlandırılacak yerde yuva olmamasına dikkat edilmesi ve özellikle akşam saatlerinde bu alanlarda faaliyette bulunulmaması gibi önlemlerle hem yuvaların hem de yavruların korunabileceğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2024, 09:41