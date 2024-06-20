Trafikteki iki büyük tehlike

Ömer KADİROĞLU

Kurban Bayramı süresince denetimlerine aralıksız devam eden polis ekipleri önceki gece ülke genelinde rutin kontroller gerçekleştirdi.

Polisten verilen bilgiye göre; 18 Haziran’da, ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 363 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 244 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Bir sürücü tutuklanırken ve 42 araç trafikten edildi.

Ceza yazılan sürücülerin 139’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 38’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak biri seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 41’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.