Merit, Sağlık Birimi’nin çalışanları Fitoterapi eğitimi aldı

Merit Crystal Cove Otel bünyesinde 7 gün 24 saat hizmet veren Sağlık Birimi’nin Başkanı Muazzez Kara ve hemşire Canan Aktay, alanlarında verdikleri hizmette daha etkin ve verimli olabilmek için eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Fitoterapi eğitimi alan Kara bu alanda ada da eğitim alan ilk sağlık çalışanı olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Riccon Academy-Bern-Schweiz ile Ademer Eğitim Merkezi Koordinatörlüğünde gerçekleşen Fitoterapi eğitimine katılan Muazzez Kara ve Canan Aktay, programı başarıyla bitirerek sertifikalarını aldı.

Fitoterapide kullanılan bitkiler, bitkilerin yetiştirilmesi, hasatları, saklanması, miktarların ayarlanması ve uygulanması konularında 32 modüllü 90 saat teorik,16 saat uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde Kıbrıs’ta bu konuda öncü olmanın da mutluluğunu yaşadılar.

Sağlık Birimi Başkanı Muazzez Kara, bu alanda ada da eğitim alan ilk sağlık çalışanı olmaktan mutluluğunu dile getirirken, almış olduğu bilgileri sağlık merkezinde uygulamaktan ve diğer sağlık çalışanlarına da aktaracak olmaktan mutluluk duyduğunu iletti.

Fitoterapi nedir?

Son zamanlarda destekleyici tıp olarak kullanılan Fitoterapi Tedavi edici değere sahip droplardan hazırlanan tıbbi çaylar, standardize edilmiş bitkilerden elde edilmiş tıbbi çaylar veya diğer formlarda hazırlanan ilaçlarla yapılan tedavi şeklidir.

