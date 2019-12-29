Ahmet Evan, Letafet’te 2019’un son programını başarıyla gerçekleştirdi

Merit Park’ta hizmet veren Letafet Lounge Bar’da sahne alan Çarşamba gecelerinin aranan yıldızı Ahmet Evan, 2019 yılının son Çarşamba konserini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Evan, 2019 yılının son Çarşamba gecesi sevenlerine dans ve müzik dolu bir gece yaşatarak, Letafet Lounge Bar’da eğlenceyi zirveye çıkardı. Letafet’i dolduran dinleyiciler, her şarkıya büyük bir coşkuyla eşlik ettiler.

Konserlerinde sahnede yerinde duramayışına ve fazla enerjik yapısına alışkın olunan Ahmet Evan, 2019’un son konserine özel daha da yüksek enerjisi ve hazırladığı eşsiz repertuvarı ile Letafet Lounge konuklarına unutulmaz bir Çarşamba gecesi yaşattı.

Evan, programı boyunca Ajda Pekkan, Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray, Mazhar Fuat Özkan ve Sezen Aksu gibi Türk Müziği’ne damgasını vurmuş sanatçıların unutulmaz eserlerini seslendirdi.

Her yaştan misafirlerin katıldığı ve eğlendiği gecede, doğum günü kutlamalarına da yer verildi.

Ahmet Evan, Letafet Lounge Bar’da sahne aldığı yılın son konserinde, sevenlerinin yeni yılını kutlayarak, 2020 için moral verdi, başarı diledi.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2019, 02:34