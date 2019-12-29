Efsane son anda güldü  4-5

Stat: Paşaköy 100. Yıl Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, İbrahim Katmer, Mehmet Volkan Çelik

Mesarya: Ahmet, Orhan, Abdullah, Yusuf, Mustafa, Volkan, Nahit ( Dk 72 İbrahim), Mehmet, Mehmet Ali (Dk 79 Okan), Halil Türen (Dk 110 Eren), Arda

Çetinkaya: Kani, Allen, Batuhan, Burak, Ceylan, Doğukan (Dk 46 Recep), Hakan, Amani, Mustafa, Toykan (Dk 119 Cemal), Tunç ( Dk 95 Mehmet)

Goller: Dk 33 ve 70 Arda (Pen), Dk 52 Orhan ve Dk 100 Okan ( Mesarya) Dk 55 Toykan Dk 76 ve 90+3 Mustafa Yaşınses Dk 102 ve 105 Amani (Çetinkaya )

Kırmızı Kart: Dk 106 Okan (Mesarya)

Erkut MAHSUCU

Kıbrıs kupası ilk tur mücadelesinde 9 golün atıldığı maçta Çetinkaya uzatmalarda bulduğu gollerle adını bir üst tura yazdırdı. Maçın hakemi Fehim Dayı mücadelede 4 kez penaltı noktasını gösterdi. 2 kez Mesarya, 2 kez de Çetinkaya’nın penaltı kullandığı maçta Çetinkaya takımında Mustafa Yaşınses 2 penaltı atışından yararlanamadı. Mesarya takımı maçı 10 kişi tamamladı.

Dk.1: Çetinkaya atağında Mustafa Yaşınses’in ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Ahmet’te kaldı.

Dk.33: Mesarya atağında Mehmet Ali yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. Arda topu ağlara gönderdi. 1-0

İlk devre 1-0 bitti.

Dk.52: Mesarya’nın serbest atışında Volkan topu ceza sahasına gönderdi Arda’nın vuruşunda top direkten döndü dönen topu Orhan ağlara gönderdi. 2-0

Dk.55: Çetinkaya atağında Allen’in vuruşunda savunmadan dönen top Toykan’ın önünde kaldı. Toykan’ın uzaktan şutunda top ağlara gitti. 2-1

Dk.70: Mesarya atağında Arda, Recep’in müdahalesi ile yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi Arda topu ağlara gönderdi. 3-1

Dk.76: Çetinkaya’nın çift vuruşunda Mustafa Yaşınses topu ağlara gönderdi. 3-2

Dk.85: Çetinkaya atağında Toykan yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. Mustafa Yaşınses’in penaltı vuruşunda kaleci Ahmet topu çıkardı. Mustafa dönen topu tamamlamak isterken yerde kaldı hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

Dk.87: Mustafa Yaşınses penaltı vuruşunda topu dışarı attı.

Dk.90+3: Çetinkaya atağında savunma arkasına gönderilen topta Mustafa Yaşınses topu ağlara gönderdi. 3-3

Maçın normal süresi 3-3 bitince mücadele uzatmaya gitti.

Dk.100: Mesarya atağında ceza sahasına yapılan ortada Okan röveşata bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-3

Dk.102: Çetinkaya atağında sol kanattan yapılan ortada Amani kafa vuruşunda top ağlara gitti.

4-4

Dk.105: Çetinkaya atağında Mustafa’nın pasında Amani ceza sahası sol çaprazından şutunda top ağlara gitti. 4-5

Dk.106: Mesarya takımında Okan rakibine yaptığı sert müdahale ile ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Uzatmalarda başka gol olmayınca Çetinkaya bir üst tura adını yazdırdı.