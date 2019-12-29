Cihangir güle oynaya 5-0

YER: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Ferhat Tuna, Mehmet Kazım Ünal, Mehmet Ekşici

CİHANGİR: Tuğcan, Nurettin, Behiç, Lungelo, Mujeci, Erıc(DK 79 Doğan), Mikail, Musa(DK 65 Osman), Ali(DK 28 Halil İbrahim), Hüseyin, Gökhan.

OZANKÖY: Burak, Özcan, Okan, Ali, Mehmet, Güler(DK 64 Ali Kopça), Ahmet Aydoğdu(DK 88 Serkan), Mevlüt, Kaan, Efe(DK 46 Murat), Oğuzhan.

GOLLER: DK 26,55 Erıc, DK 64 Gökhan, DK 75,82 Lungelo, DK 88 Halil İbrahim(Cihangir).

Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda Ozanköy’ü konuk eden Cihangir rahat bir oyunla üst tura yükseldi.

Erıc(2), Lungelo(2) ve Halil İbrahim’in golleri ile Ozanköy’ü 5-0 mağlup eden Cihangir Kıbrıs Kupası ikinci turuna adını yazdıran taraf oldu. İlk devreyi 1-0 önde kapatan Cihangir ikinci devrede farka giderek maçı kazanan taraf oldu.

26.dk: Cihangir’in çabuk geliştirdiği atakta Erıc yaptığı vuruş sonrası takımını Ozanköy karşısında öne geçirdi.1-0

İlk devre ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

55.dk: Cihangir’in geliştirdiği yeni bir atakta Erıc kendisinin ve takımının ikinci golünü Ozanköy filelerine gönderen isim oldu.2-0

64.dk: Cihangir takımının kullandığı köşe vuruşta Gökhan yaptığı kafa vuruşu ile farkı üçe çıkardı.3-0

75.dk: Ev sahibi takımın geliştirdiği bir başka atakta Lungelo topu filelere göndererek farkı dörte çıkardı.4-0

82.dk: Yeni bir Cihangir atağında topla buluşan Lungelo kendisinin iki takımının beşinci golünü Ozanköy filelerine gönderen isim oldu.5-0

88.dk: Bir başka Cihangir atağında Halil İbrahim Sivri yaptığı vuruş sonrası kaleci Burak’ı mağlup ederek maçın skorunu tayin etti.5-0

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle maçı 5-0 kazanan Cihangir adını ikinci tura yazdıran taraf oldu.