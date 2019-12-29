Aslan’dan yeni yıl hediyesi  5-0

Türkiye Spor Toto Süper Ligi'nde 17. hafta maçında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sahadan 5-0 galip ayrılan Galatasaray, böylece ligin ilk yarısını farklı bir galibiyetle tamamlamış oldu.
5-0 kazanan Galatasaray, puanını 27 yaparak 6. sırada kendine yer buldu. 14 puanlı Antalyaspor ise 16. sırada kaldı.
Spor Toto Süper Lig’de 17. haftanın programı
Beşiktaş – Gençlerbirliği 4 – 1
Ankaragücü – Denizlispor 2 – 2
M.Başakşehir – Kasımpaşa 5 – 1
Trabzonspor - İM Kayserispor 6 – 2
Galatasaray – Antalyaspor 5 – 0
Bugün
13.00 DG Sivasspor - Göztepe
15.30 Ayt. Alanyaspor - İH Konyaspor
15.30 Gaziantep FK - Y.Malatyaspor
18.00 Ç.Rizespor – Fenerbahçe
Süper Lig Cemil Usta Sezonu Puan Cetveli 2019-2020
O G B M A Y AV P
1.DEMİR GRUP SİVASSPOR
16 10 4 2 34 16 18 34
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
17 9 6 2 32 17 15 33
3.TRABZONSPOR
17 9 5 3 35 19 16 32
4.BEŞİKTAŞ
17 9 3 5 27 22 5 30
5.FENERBAHÇE
16 8 4 4 32 20 12 28
6.GALATASARAY
17 7 6 4 23 15 8 27
7.AYTEMİZ ALANYASPOR
16 7 5 4 29 15 14 26
8.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
16 6 5 5 31 21 10 23
9.GÖZTEPE
16 6 5 5 19 19 0 23
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
16 6 5 5 25 27 -2 23
11.YUKATEL DENİZLİSPOR
17 6 4 7 19 23 -4 22
12.ÇAYKUR RİZESPOR
16 6 2 8 16 25 -9 20
13.GENÇLERBİRLİĞİ
17 4 6 7 28 32 -4 18
14.KASIMPAŞA
17 4 3 10 26 34 -8 15
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
16 3 6 7 14 22 -8 15
16.ANTALYASPOR
17 3 5 9 15 33 -18 14
17.MKE ANKARAGÜCÜ
17 2 6 9 15 34 -19 12
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
17 2 4 11 16 42 -26 10