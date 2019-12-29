Aslan’dan yeni yıl hediyesi  5-0

Türkiye Spor Toto Süper Ligi'nde 17. hafta maçında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sahadan 5-0 galip ayrılan Galatasaray, böylece ligin ilk yarısını farklı bir galibiyetle tamamlamış oldu.

5-0 kazanan Galatasaray, puanını 27 yaparak 6. sırada kendine yer buldu. 14 puanlı Antalyaspor ise 16. sırada kaldı.

Spor Toto Süper Lig’de 17. haftanın programı

Beşiktaş – Gençlerbirliği 4 – 1

Ankaragücü – Denizlispor 2 – 2

M.Başakşehir – Kasımpaşa 5 – 1

Trabzonspor - İM Kayserispor 6 – 2

Galatasaray – Antalyaspor 5 – 0

Bugün

13.00 DG Sivasspor - Göztepe

15.30 Ayt. Alanyaspor - İH Konyaspor

15.30 Gaziantep FK - Y.Malatyaspor

18.00 Ç.Rizespor – Fenerbahçe

Süper Lig Cemil Usta Sezonu Puan Cetveli 2019-2020

O G B M A Y AV P

1.DEMİR GRUP SİVASSPOR

16 10 4 2 34 16 18 34

2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

17 9 6 2 32 17 15 33

3.TRABZONSPOR

17 9 5 3 35 19 16 32

4.BEŞİKTAŞ

17 9 3 5 27 22 5 30

5.FENERBAHÇE

16 8 4 4 32 20 12 28

6.GALATASARAY

17 7 6 4 23 15 8 27

7.AYTEMİZ ALANYASPOR

16 7 5 4 29 15 14 26

8.BTC TURK YENİ MALATYASPOR

16 6 5 5 31 21 10 23

9.GÖZTEPE

16 6 5 5 19 19 0 23

10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

16 6 5 5 25 27 -2 23

11.YUKATEL DENİZLİSPOR

17 6 4 7 19 23 -4 22

12.ÇAYKUR RİZESPOR

16 6 2 8 16 25 -9 20

13.GENÇLERBİRLİĞİ

17 4 6 7 28 32 -4 18

14.KASIMPAŞA

17 4 3 10 26 34 -8 15

15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

16 3 6 7 14 22 -8 15

16.ANTALYASPOR

17 3 5 9 15 33 -18 14

17.MKE ANKARAGÜCÜ

17 2 6 9 15 34 -19 12

18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

17 2 4 11 16 42 -26 10