Aslan’dan yeni yıl hediyesi  5-0

Ligin ilk yarısının son haftasında Galatasaray konuk ettiği Antalyaspor’u mağlup etti 

Aslan’dan yeni yıl hediyesi  5-0

 Türkiye Spor Toto Süper Ligi'nde 17. hafta maçında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sahadan 5-0 galip ayrılan Galatasaray, böylece ligin ilk yarısını farklı bir galibiyetle tamamlamış oldu. 

5-0 kazanan Galatasaray, puanını 27 yaparak 6. sırada kendine yer buldu. 14 puanlı Antalyaspor ise 16. sırada kaldı. 

Spor Toto Süper Lig’de 17. haftanın programı
Beşiktaş – Gençlerbirliği        4 – 1 
Ankaragücü – Denizlispor        2 – 2 
M.Başakşehir – Kasımpaşa        5 – 1 
Trabzonspor - İM Kayserispor    6 – 2 
Galatasaray – Antalyaspor        5 – 0 

Bugün 
13.00 DG Sivasspor - Göztepe
15.30 Ayt. Alanyaspor - İH Konyaspor
15.30 Gaziantep FK - Y.Malatyaspor
18.00 Ç.Rizespor – Fenerbahçe

Süper Lig Cemil Usta Sezonu Puan Cetveli 2019-2020
     O    G    B    M    A    Y    AV    P
1.DEMİR GRUP SİVASSPOR
16    10    4    2    34    16    18    34
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
17    9    6    2    32    17    15    33
3.TRABZONSPOR 
17    9    5    3    35    19    16    32
4.BEŞİKTAŞ 
17    9    3    5    27    22    5    30
5.FENERBAHÇE
16    8    4    4    32    20    12    28
6.GALATASARAY 
17    7    6    4    23    15    8    27
7.AYTEMİZ ALANYASPOR
16    7    5    4    29    15    14    26
8.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
16    6    5    5    31    21    10    23
9.GÖZTEPE 
16    6    5    5    19    19    0    23
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 
16    6    5    5    25    27    -2    23
11.YUKATEL DENİZLİSPOR
17    6    4    7    19    23    -4    22
12.ÇAYKUR RİZESPOR 
16    6    2    8    16    25    -9    20
13.GENÇLERBİRLİĞİ
17    4    6    7    28    32    -4    18
14.KASIMPAŞA 
17    4    3    10    26    34    -8    15
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
16    3    6    7    14    22    -8    15
16.ANTALYASPOR 
17    3    5    9    15    33    -18    14
17.MKE ANKARAGÜCÜ
17    2    6    9    15    34    -19    12
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
17    2    4    11    16    42    -26    10  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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