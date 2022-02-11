Bin 440 kart ele geçirildi

Suna ERDEN

Aldığı ihbar üzerine harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Ekipleri, önceki gün Girne’de operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Batuhan Eren, Murat Öztürk ve Mustafa Anil Budanener gözaltına alınırken, yasa dışı sanal bet faaliyetlerinde kullanılan bin 440 sim kart, 4 bilgisayar, 11 banka kartı ve belgeler ele geçirildi.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 9 Şubat 2022 tarihinde zanlıların yasadışı sanal bahis sitelerine finans hizmeti verilmesini sağladıklarına dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, aynı gün 12.30-15.00 saatleri arasında Batuhan Eren'in Ozanköy’deki evinde arama yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan aramada ismi henüz tespit edilemeyen bahis sitesine finansal destek sağlamak üzere pa-para hesapları açılmasında kullanılan bin 437 adet sim kart, 3 adet bilgisayar, 4 adet cep telefonu ve bir adet hard disk bulunarak emare olarak alındığını aktardı.

Polis zanlı Batuhan Eren'in sorumlusunun Murat Öztürk olduğunu tespit ettiklerini ve harekete geçtiklerini ifade etti.

Evlerinde de arama yapıldı

Polis memuru, Murat Öztürk ile Mustafa Anıl Budanener birlikte kaldıkları evde de arama yaptıklarını söyledi. Polis, yapılan aramada 11 farklı kişiye ait 11 adet banka kartı, bir adet bilgisayar, bir adet ajanda, 3 adet sim kart ve bir adet banka para çekiliş dekontu bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken emareler olduğunu belirterek, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, talebi onayladı.

