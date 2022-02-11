2 ayda yargı

Suna ERDEN

Girne’ya bağlı Esentepe bölgesinde 24 Ocak gecesi meydana gelen soygun olayında Eunice Nyamandi’nin evini basarak, 35 bin Euro istedikleri, silah zoruyla 10 bin liralık cep telefonuna el koydukları iddia edilen Mehmet Topaloğulları, Seren Fellahoğlu, Hüseyin Sariler ve Bülent Can Şen hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis, 24 Ocak 2022 tarihinde saat 01.30 sularında kar maskeli ve silahlı 3 erkek şahsın Esentepe bölgesinde Eunice Nyamandi’nin kaldığı eve açık unutulan pencereden girdiklerini söyledi. Polis, zanlıların önce evin tüm odalarının ve banyonun kapısına tekme atıp kırdığını, daha sonra silah zoruyla Nyamandi’nin 10 bin lira değerindeki İphone Pro marka cep telefonunu aldıklarını ve “borcunu en geç cumaya kadar ödeyeceksin ve bu olayı da polise bildirmeyeceksin” diyerek tehdit ettiklerini ifade etti.

Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, Nyamandi’nin cep telefonunun takip alındığını söyledi. Polis, baz istasyonlarından yapılan araştırmada telefon sinyalinin Girne’den Güzelyurt’a oradan da Lefkoşa’ya gidildiğini gösterdiğini açıkladı. Polis, son olarak sinyalin yeniden Girne’ye yönlendiğini ifade etti.

Polis memuru, baz istasyonlarından elde edilen güzergahlardaki mobesse kayıtlarının incelendiğini, kiralık bir aracın tespit edildiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu aracın Seren Fellahoğlu tarafından kiralandığını belirlediklerini söyledi.

Polis, Seren Fellahoğlu, aynı evde birlikte kaldığı Mehmet Topaloğulları’nın gözaltına alındığını söyledi. Polis, ayrıca görüntülerde kiralık aracın ön koltuğunda oturan Hüseyin Sariler ile Mehmet Topaloğulları’nın çok net bir şekilde görüldüğünü ifade etti. Polis memuru, Sariler’in de tutuklandığını ifade ederken, arka koltukta birinin oturduğunu ancak o şahsın görülmediğini söyledi. Polis, ayrıca Mehmet Topaloğulları’nın Güzelyurt’taki evinde yapılan aramada 14 gram uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı.

35 bin Euro alacak vardı

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı görüşen Bülent Can Şen’in de tutuklandığını ifade etti.

Polis, sorgulanan zanlılardan Topaloğlu’nun ifadesinde daha önceden tanıdığı bir şahsın arkadaşı olan kişinin kendisine uyuşturucu madde gönderdiğini, 35 bin Euro alacağı olduğunu, tahsil etmesini istediğini söylediğini anlattı.

Polis, Topaloğlu’nun35 bin Euro’yu tahsil etmesi halinde bir kısmını kendisinin alacağı yönünde beyanda da bulunduğunu açıkladı.

Polis, yine zanlı Topaloğlu’nun kendisine uyuşturucu gönderen ve tahsilat yapmasını isteyen şahsın

iki silah ayarladığını beyan ettiğini dile getirdi.

Polis, Şen, Topaloğulları ve Fellahoğlu’nun birlikte Alayköy’e silahları bırakılan yerde almaya gittiklerini söylediğini aktardı.

Polis, zanlıların silahları tekrar Alayköy’e bıraktıklarını, çalınan cep telefonunu ise kırıp attıklarını ancak ne telefonunun ne de silahların söylenilen yerlerde bulunmadığını açıkladı.

Polis, zanlı Topaloğulları’nın cep telefonunda bir siyah diğer metalik iki silah resmi bulduklarını belirtti.

Dedesinin evi de arandı

Polis memuru, 1 Şubat 2022 tarihinde Mehmet Topaloğulları’nın dedesinin evinde yapılan aramada mm çapında iki adet tabanca, iki adet şarjör, 17 adet canlı mermi ve 2 adet av tüfeği bulduklarını söyledi.

Polis, soruşturma amaçlı tutuklu olan zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, davalarında hazır olmaları için teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, Mehmet Topaloğulları, Hüseyin Sariler ve Bülent Can Şen’i 2 ay süreyle cezaevine gönderirken, Seren Fellahoğlu yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.