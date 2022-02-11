Caddeyi dağıttı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın en işlek caddesi olan İsmet İnönü Bulvarı üzerinde dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası korkulu anlara neden oldu.

Süratli şekilde sağ şeride geçen 50 yaşındaki sürücü, önce ticari araca, ardından 2 salon araca çarptıktan sonra yolun solundan kaldırıma çıkarak bir işletmeye ait basamaklara çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araçlardan biri yol kenarında bulunan motosikletleri devirdi.

Polisten alınan bilgiye göre dün saat 09.00 sıralarında, 50 yaşındaki sürücü Salih Karadaş, yönetimindeki NN 463 plakalı araç ile İsmet İnönü Bulvarı üzerinde seyrettiği esnada, yolun sağına geçerek Gökmen Kol yönetimindeki ticari araca çarptı.

Kaldırıma çıktı durdu

Çaptıktan sonra savrulan araç önce Ahmet Canlıbalık yönetimindeki SU 420 plaka araca, ardından Duran Yüceyüksek yönetimindeki RS 768 plakal araca çarptı ve yolun solundan kaldırıma çıkarak bir işletmeye ait basamaklara çarparak durdu.

Çarpmanın etkisi ile savrulan RS 768 plaka araç ise yolun sağında bulunan motosikletleri devirdi. Kaza sonucu Salih Karadaş ile Ahmet Canlıbalık hastaneye kaldırılarak, yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.

Kaza esnasında kaldırımda yayanın olmaması olası bir faciayı önledi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.