Adım adım Süper Lig’e 5-0

Yer: Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, İsmail Egeli, Halil Atlar, Turgay Misk

Y. Dumlupınar: Türkkan, İsmail(85.Dk Berk)Abbas(85.Dk A.Dölek)İbrahim, Hüseyin, B.Sarıkaya(77.Dk B.Karabacak)Eyüp(85.Dk Mehmet)Mert, Emre, Turgut, Özgür(72.Dk A.Bayır)

Çanakkale: Umut, Berkan, Hakan, Okan(67.Dk Kubilay)Selçuk, Uvanç(67.Dk Hüseyin)Ali, Rifat(46.Dk A.Hallaç)Çağrı, Rifat, Hasan

Goller: 36’Turgut Kaan Çoban, 58’Özgür Ongun, 67’Abbas Osum, 88’Hüseyin Kayalılar, 90’Ali Bayır (Y.Dumlupınar)

K-Pet 1.Lig’in 27. hafta mücadelesinde Yonpaş Dumlupınar konuk ettiği Çanakkale’yi 5-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı ve Süper Lige yükselme adına büyük bir avantaj elde etti.

Sarı kırmızılılar, karşılaşmanın ilk devresini Turgut’un golü ile 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede de iyi oyununu sürdüren Y. Dumlupınar, 58’de Özgür, 67’Abbas, 88’de Hüseyin Kayalılar ve 90’da ise oyuna sonradan dahil olan genç futbolcu Ali Bayır’ın golleri ile maçı

5-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.