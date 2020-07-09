Havai fişekler can aldı

Sakarya'da 7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından imha edilmek üzere taş ocağına götürülen havai fişekler kamyondan indirildiği sırada patladı. Olayda 3 jandarma personeli şehit oldu, 6 da yaralı var.

"3 ŞEHİDİMİZ, 6 YARALIMIZ VAR"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı açıklamada, Hendek'teki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen patlamanın ardından burada bulunan patlayıcıların Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve görevli savcıların talimatlarıyla uzman patlayıcı ekiplerle Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi'nde bulunan taş ocağına intikali sırasında patlama meydana geldiğini söyledi.

Malzemelerin kamyon üzerindeyken patlamanın geçekleştiğini aktaran Kaldırım, "Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var. Yaralılardan 1'inin durumu ağır." ifadesini kullandı.

"KONTROLLÜ PATLATMA AMACIYLA KAMYONDAN İNDİRİLDİĞİ SIRADA YAŞANDI"

İçişleri Bakanlığı, Sakarya'daki patlamanın havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü patlatma amacıyla kamyondan indirildiği sırada yaşandığını, 3 jandarma personelinin şehit olduğunu, 6 personelin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren taş ocağında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlamada 2'si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır."

AFAD'dan yapılan açıklamada da 3 Temmuz'da Hendek ilçesinde bulunan fabrikada meydana gelen patlamada fabrikanın zarar görmeyen noktalarındaki patlayıcıların bugün kamyonlarla başka bir alana taşınması esnasında 11.35 sıralarında Taşkısığı mevkisinde patlayıcının taşıyıcı kamyondan indirildiği sırada patlama meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen patlama neticesinde Sakarya AFAD 2 araç ve 14 personel, 9 ambulans ve 1 UMKE ekibi, Orman Bölge Müdürlüğü 2 su tankeri, 1 arazöz ve 1 müdahale aracı, itfaiye 5 ekip ve jandarma ekipleri patlamanın meydana geldiği noktaya sevk edildi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı."

7 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Sakarya Hendek ilçesindeki Coşkunlar havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz saat 11.15'te meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmişti.