“Amerikan çıkarlarını mı savunacağız?”

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Güney Kıbrıs’ı 2021 yılından itibaren başlayacak şekilde, Uluslararası Askeri ve Talim Eğitim Programı’na (IMET) dahil etmesine Rum ana muhalefet partisi AKEL’den tepki geldi. Bu gelişmeden memnun olmadığını belirten AKEL, Rum silahlı kuvvetlerinin Amerikan çıkarlarını mı savunacakları sorusunu sordu.

AKEL, Rum hükümetinin bu işbirliğini başlatmaya niyetli olup olmadığını aynı zamanda Rum silahlı kuvvetlerine artık Amerikan çıkarlarını korumalarının mı emredileceğini netleştirmesi gerektiğini de ekledi.

Alithia Gazetesi “Pompeo Ne Diyor?” ara başlıklı haberinde ise, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun dün yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin Rum Yönetimine Uluslararası Askeri Eğitim verme konusundaki kararına değindiğini iletti.

Gazeteye göre Pompeo açıklamasında kısaca şunları söyledi:

“Kıbrıs Cumhuriyeti’yle güvenlik ilişkisinin bir uzantısı olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı ilk kez, fon tahsis edilmesi ve bunun Kongre’de onaylanması şartıyla, bu ülkede uluslararası askeri eğitim için finansman sağlamaya niyetlidir. Bu Doğu Akdeniz’deki güvenliğin ileriye götürülmesi için kilit konumda olan bölgesel ortaklarla olan ilişkilerimizin güçlendirilmesi çabalarının bir parçasıdır.”