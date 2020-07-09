Kaçmaya çalışan iki mülteci vuruldu

Yayla köyünde bu sabah saat 06:30 sıralarında sahilden karaya çıkmaya çalışan, 20’si erkek, 3’ü kadın ve 7’si çocuk olmak üzere toplam 30 Suriye uyruklu göçmen tespit edildi.

Göçmenlerle birlikte, tekneyi kullanan 2 kaptan tutuklandı. Operasyon, Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı ihbar doğrultusunda polis ile işbirliği içinde gerçekleştirildi.

Mülteci taşıyan tekneden kaçmaya çalışan 2 kişi vuruldu

Polis Basın Subaylığı olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

“Bu sabah Yayla sahiline çıkan göçmenlerden ikisi, polisten kaçmaya başlaması ve polisin dur emrine uymamaları sonucu, tabanca ile önce havaya açılan uyarı atışına rağmen kaçmaya devam etmeleri üzerine açılan ateş sonucu hafif şekilde yaralanmışlardır. Yaralı göçmenler kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 12:03