Esentepe deplasmanda güldü 0-3

Yer: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Mehmet Ekşici, Cenk Aras Özfuttu

Mormenekşe: M.Salih, Fetin (71.Dk Mustafa) Ahmet, Emre, Tacettin, Aykut, Halil (64.Dk Tugay) Ömer (71.Dk Burak) Gökay (80.Dk İsmet) Sabri (64.Dk M.Tekpınar)

Esentepe: Onur, Mehmet (46.Dk Kağan) Yakup, Hüseyin, Şükrü (64.Dk Hürkan) Mahmut (84.Dk M.Soytürk) Nersin, Eray (84.Dk Orhan) Şahin, Mustafa (46.Dk Uğurcan) Emre

Goller: 48-56.Dk Kağan, 70.Dk Hüseyin (Esentepe)

Kırmızı Kart: 23.Dk Ahmet, 45.Dk Emre (Mormenekşe)

K-Pet 1. Lig’de play-out mücadelesi veren Mormenekşe, play-off mücadelesi veren Esentepe karşısında 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

6.dk: Ev sahibi ekip sağ taraftan Tacettin ile güzel ortaladı, Furkan ise aşırtma bir kafa vuruşu ile kaleciyi yanıltmak istedi fakat top az farkla üstten dışarı gitti.

10.dk: Mormenekşe’de bu kez sağ taraftan Sabri güzel bir orta yaptı, kaptan Ahmet Arıtaş çok sert ve güzel bir kafa vuruşu yaptı top az farkla dışarıya gitti.

12.dk: Ev sahibi ekipten Aykut kendi ceza sahası çizgisi yakınında rakibini düşürünce Esentepe güzel bir noktadan serbest vuruş kazandı organize bir vuruş kullanan Esentepe, Mehmet Salih’in şık kurtarışı ile karşılaştı.

25.dk: Kendi topuna hareketlenen Esentepe futbolcusu Eray rakiplerini çalımlayıp güzel bir şut gönderdi top az farkla dışarı gitti.

32.dk: Altı pas çizgisi üzerinde bulanan Furkan çok sert bir şut attı fakat kaleci Onur topu güzel bir reflex ile çıkardı.

47.dk: Sağ taraftan bulduğu pozisyonda Şükrü sert bir vuruş gönderdi fakat kaleci Mehmet Salih ilk pozisyonu kurtardı fakat arka direkte Kağan boş kaleye topu gönderdi ve takımını

1-0 öne geçirdi.

55.dk: Fetin ceza sahası çizgisi yakınında Hüseyin’i düşürünce çok güzel bir noktadan Esentepe serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Kağan topu çatala gönderdi ve fark 2 oldu 2-0.

69.dk: Konuk takımdan Hüseyin Değnekli orta sahadan atılan uzun topa koştu ve kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Mehmet Salih’i yanıltarak güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0 getirdi.

78.dk: Konuk ekipten Hürkan ceza sahasına girdi, köşeden sert vurdu kaleci Mehmet Salih güzel kurtardı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Esentepe deplasmandan 3-0’lık skorla 3 puanı aldı.