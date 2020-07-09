Rumlar ABD’nin kararından memnun

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, ABD’nin 2021 yılından itibaren Güney Kıbrıs’ı Uluslararası Askeri Talim ve Eğitim Programı’na (IMET) dahil etme niyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rum radyosunun haberine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin Güney Kıbrıs’ı söz konusu programa dahil etme niyetinden memnun olduklarını açıkladı.

Habere göre Kusios, ABD’nin bu hareketinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesine katkı koyacak ve Güney Kıbrıs’ın bölgede bir istikrar, güven ve işbirliği merkezi olarak yükseltilmiş rolünü kanıtlayan bir eylem olduğunu öne sürdü.