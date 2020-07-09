Lavinium ve Olbia’da çile bitiyor

Lefkoşa-Girne anayolu üzerine inşa edilmiş Dikmen Belediyesi’ne bağlı Lavinium ve Olbia sitesi sakinlerinin yıllardır söz verilmiş olmasına erağmen adım atılmayan yol sorunun bitirilmesi için yeşil ışık yakıldı.

Lavinium Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yücelen, Diyalog muhabirine yaptığı açıklamada Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştüğünü ve yol ihalesinin 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yapılacağını sözü verdiğini kaydetti.

Karayolları Dairesi Müdürü Serhan Kazmacı’nin imzasıyla Lefkoşa-Girne anayolu Lavinium kavşağı ve bağlantı yolu yapımı için hazırlanan proje için devlet 1 milyon 298 bin 694 TL’lik bir kaynak ayıracak.

Engin Yücelen, yıllardır siteden anayola giriş çıkış verilmesi için site sakinleri olarak uğraş verdiklerini anımsatarak Maliye Bakanı Amcaoğlu’nun verdiği sözün oldukça değerli olduğunu belirtti. Seçim öncesinde ihalenin yapılacak olmasından dolayı tüm site sakinleri olarak mutlu olduklarını belirten Yücelen, emeği geçen herkese teşekkür etti, sürecin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.