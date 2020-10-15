‘İşin büyük kısmı devlete ait’

Beyzade ÜNALMIŞ

Yonpaş Dumlupınar Kulüp Başkanı Mehmet Evram ülkede duran futbolla ilgili olarak Diyalog Spor Servisine açıklama yaptı. Futbol Federasyonunda yapılan genel kurulun hareketli ve telaşlı bir havada geçtiğini ifade eden Mehmet Evram, Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nun toplantıya hazırlıklı gelişinin birçok kulüp başkanının kafasındaki soru işaretlerinin de son bulmasına yeterli olduğunu söyledi.

Yetkiyi Sertoğlu’na verdik

Çok hareketli ve telaşlı bir genel kurulun geride kaldığını ifade eden Yonpaş Dumlupınar Kulüp Başkanı Mehmet Evram, Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nun genel kurula hazırlıklı gelişinin birçok başkanın kafasındaki soru işaretinin son bulmasına yeterli olduğunu söyledi. Genel kurulda birlik ve bütünlük içerisinde Hasan Sertoğlu’na tam yetki verildiğini hatırlatan Mehmet Evram ancak işin büyük kısmını devletin yapması gerektiğini ifade etti.

Başlarsa durmadan devam etmeli

Futbolun başlaması durumunda durmaması ve oynanması gerektiğini vurgulayan Evram, futbolun yeniden başlaması ve oynanması için ne gerekirse yapılması gerektiğini söyledi. Seçim sürecinin açıkçası hükümete darbe vurduğunu da söyleyen Yonpaş Dumlupınar Kulüp Başkanı Mehmet Evram, yapılması gereken protokole çok geç kalındığını belirtti.

Keyifli başladık ancak ara verdik

Yonpaş Dumlupınar olarak ligin askıya alınma konusunun hiç gündemlerinde olmadığını ve olmayacağını ifade eden kulüp başkanı Mehmet Evram, çok keyifli girdikleri sezon planlamasına üzülerek ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi. Mehmet Altın ile transfer sürecini noktaladıklarını ve süper lig için planladıklarını uygulama adına artık ligin başlamasını beklediklerini ifade eden Evram, yine de başlangıç adına umutlu olduklarını söyledi.

İki protokol imzaladık

2020-2021 sezonu için sosyal sorumluluk projesi kapsamında iki protokol imzaladıklarını ifade eden Yonpaş Dumlupınar Kulüp Başkanı Mehmet Evram, Covid-19 sürecinin durumuna göre yapılan ve yapılacak olanlarla ilgili olarak ilerleyen dönemde basına yine bilgi vereceklerini sözlerine ekledi.