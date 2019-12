Her zaman mangal!

Ömer KADİROĞLU

Hindi için “yeni yıl sofralarının vazgeçilmezi” diyoruz ama vatandaşların büyük bir kısmı yılbaşı sofrasında hindiden daha çok tavuk ve eti tercih ediyor.

Yılın son gününü evinde geçirmeyi tercih eden ve bütçesine göre sofra hazırlayan vatandaşlar “ilk tercih mangaldır” diyor ve hazırlıkları ona göre yapıyor.

Vatandaşlar ne dedi…?

Tülay Türker

“Ailemle birlikte yeni yılı evde geçireceğiz. Yeni yıl sofrası için bir hazırlık yapmadım.

O gün kısmette ne olursa onu yiyeceğiz. Yeni yıl geleneği olan hindi etini biz daha önce denedik ve beğenmediğimiz için tüketmeyi tercih etmiyoruz. Genel olarak mangal yakıp kebap yapıyoruz.”

Ümral Yorulmaz

“Yeni yılda ailece evdeyiz. Menümüzde her zaman olduğu gibi yine mangal olacak. Yeni yılda hindi pişirenler de var ancak bizim damak tadımıza uymadığı için tüketmeyi tercih etmiyoruz. Fiyatları da zaten günümüz şartlarına göre çok yüksek. Bu nedenle hindi sevenler de sanırım bu yıl tüketemeyecek. Herkes bu et ürününü beğenip tüketmiyor tüketenler de yüksek rakamlar ödemek zorunda kalıyor.”

Hanife Şerifoğlu

“Yeni yılı evde karşılayacağız. Normal günlerde yaptığım yemeklerden pişireceğim.

Hindi yeni yıl geleneği olarak bilinse de pek tercih etmiyorum. Fiyat olarak çok yüksek olduğundan maddi yönden bizi etkiliyor. Daha önce birkaç defa hindi pişirdim ancak tavuk etini daha çok tercih ediyorum.”

Salim Kerçin

“Yeni yılı evde karşılayacağız. Menümüzde et ve tavuk olacak. Yeni yıl geleneği olsa da damak tadımıza uymadığı için hindi etini tercih etmiyoruz. Zaten fiyat olarak da hindi eti çok pahalı. Hindi etini seven insanlar bile mevcut ekonomik şartlarda yeni yılda sofralarına koyamayacak.”

Şerife Bulut

“Yeni yılda çalışıyorum. Gece 11.00’da işe gideceğim ancak öncesinde evde olacağım. Yeni yılda menümüzde yine her zamanki yemeklerden olacaktır. Hindi eti geleneksel yılbaşı yemeği olsa da mevcut şartlarda en ucuz et olan tavuk etini tüketmeyi tercih ediyorum. 160-170 liraya hindi alıp pişirmektense ucuz olan tavuk etini veya kırmızı et almayı tercih ederim. Mangal da iyi olur.”

İhsan Yorulmaz

“Ekonomik kriz nedeniyle yeni yılda evde olacağız ve ucuz olacak şekilde bir yemek hazırlayıp ailece yiyeceğiz. Hindi eti yeni yılda tercih edilir olsa da 200 lira verip tüketmeyi tercih etmem. Mevcut şartlarda en uygun olan neyse onu yeni yıl soframıza koyacağız.”