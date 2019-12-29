Yüzler gülüyor

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı (KTOB) Başkanı Dimağ Çağıner, yılbaşı gecesinde ülkedeki otellerin doluluk oranının yüzde 80'lerde olacağını ifade etti. Çağıner, iyi bir yılbaşı gecesi geçirileceğini söyledi. Merit Royal Otelleri Genel Müdürü Aybars Kutluba da, misafirlerinin en iyi şekilde bir gece yaşamaları için çalışmaları tamamladıklarını ifade etti.

DHA’ya acıkmalarda bulunan Çağıner ve Kutluba, yeni yıl hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

Ünlü isimlerin yeni yıl gecesi KKTC’de olacağını belirten KTOB Başkanı Dimağ Çağıner, "Yılbaşında otellerimizin doluluk oranı bizlerin yüzünü güldürüyor" şeklinde konuştu. Türkiye'den Ada'ya gelişlerin uçak bilet fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle biraz azaldığına işaret eden Çağınar, "Oteller bu açığı yerli turistle kapatacak" dedi.

"Yeni yılda kendi ayakları üzerinde duran bir turizm ekonomisi belirlememiz gerekiyor" şeklinde konuşan Dimağ Çağıner, "Bunun için çalışacağız, çalışmalıyız" dedi.

Hazırlıklar tamam

Merit Royal Otelleri Genel Müdürü Aybars Kutluba da, misafirlerinin en iyi şekilde bir gece yaşamaları için çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Kutluba, "Yılbaşında misafirlerimizin unutulmaz bir gece yaşamasını istiyoruz. Bunun için çalıştık" dedi.