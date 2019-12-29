BM’ye mektup gönderildi

Ülkede faaliyet gösteren 15 sivil toplum kuruluşu (STK), Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yapılan uygulamalara dikkati çekmek için Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine mektup gönderdi. Lefkoşa'daki ara bölgede toplanan STK temsilcileri, konuya ilişkin ortak açıklama yaptı. Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği Başkanı Hüseyin Gürlek, STK'ler adına yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan'da bir insanlık dramı yaşandığına, dünyanın da buna sessiz kaldığına vurgu yaptı. Gürlek, uluslararası toplumu, vatanlarından uzaklaştırılmış ve seyahat özgürlüğü elinden alınmış Uygur Türklerinin gördüğü muameleye karşı ses çıkarmaya davet etti. STK'lerin mektubu KKTC Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla BM'ye teslim edilecek.