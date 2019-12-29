‘Denklem değişti’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu," KKTC'nin haklarını tek taraflı yok sayanlara karşı 2 sondaj gemimizi oraya göndererek denklemi değiştirdik, oyunları bozduk” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ile imzaladıkları mutabakat zaptının uluslararası hukuka uygun olduğunu belirterek, "Herkesle işbirliği yapmaya hazırız. Rum tarafı hariç” dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından, Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı"nın kapanışında, 18 yıldır Antalya'ya önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Sorumluluklarının Türkiye ile sınırlı olmadığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'ye yönelik umudu boşa çıkarmamak adına çalıştıklarını vurguladı. Dış politikada, dünyadaki değişimi herkesin gördüğünü belirten Çavuşoğlu, dünyadaki değişimin sadece sorunlardan ibaret olmadığını, fırsatlar da çıktığını söyledi.

Rum kesimi hariç

Libya ile Türkiye arasında imzalanan mutabakatla ilgili de konuşan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Libya ile imzaladığımız mutabakat zaptı öyle boş bir mutabakat zaptı değil. Uluslararası hukuka uygun şekilde yapıyoruz. Herkesle işbirliği yapmaya hazırız. Ama diğer ülkelere baktığımız zaman onlar hep bizi dışlama yoluna gitti. Kendi aralarında top gezdiriyorlar. Biz onlara diyoruz ki bizim olmadığımız hiçbir görüşme, anlaşmanın geçerliliği yoktur. Bu konularda masada ve sahada kağıt üzerinde hukuki bakımdan sahadaki uygulamalar bakımından sizin için en akıllı yol Türkiye ile işbirliği yapmaktır. Bu anlaşmayı imzaladıktan sonra da Yunanistan başta olmak üzere tüm ülkelere bunu söylüyoruz. Rum kesimi hariç…"

Çavuşoğlu, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına değinirken de "Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım. KKTC'nin haklarını da tek taraflı yok sayanlara karşı 2 sondaj gemimizi oraya göndererek denklemi değiştirdik, oyunları bozduk. Bir bir oyunları bozuyoruz." ifadesini kullandı.