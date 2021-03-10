Atatürk Spor Kompleksi’nin elektrikleri kesildi

Devletin en büyük spor kompleksi olan Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi’nin elektrikleri borç nedeniyle kesildi. Kompleks, karanlığa büründü.

Kompleksin toplam elektrik borcunun 4 milyonun üzerinde olduğu öğrenildi.

Bu borcun Atatürk Stadı, federasyonlar, dernekler, diğer kuruluşlar, Sporcu Eğitim Merkezi, Antrenman Salonu, Atatürk Spor Salonu, Göçmenköy Sahası, Tenis Federasyonu tesisleri, Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu, Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından kullanılan elektrik borcu olduğu açıklandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek’in sorunun çözülmesi konusunda görüşme yaptıkları belirtildi.

Tek uyarmıştı

Diyalog Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Fuat Tek, elektriklerin kesilmesi sonrasında mevcut borcun uzun zamandan beri ödenmeyen bir borç olduğunu belirterek, çözmek için çalışacaklarını kaydetti.