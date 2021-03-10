Aşı turizmi başladı

Geçtiğimiz aylarda Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) giden bir dizi iş insanı ve politikacı, kraliyet ailesiyle kurduğu sıkı bağlantılar aracılığıyla kendi ülkelerinin karantina yasaklarını ihlal ederek ve yaş sırası beklemeden yeni tip Coronavirüs (Covid-19) aşısı oldu. BAE’ye gizlice özel jetleriyle girip aşı olanlar arasında milyarder iş insanı Ben Goldsmith ve SoftBank'ın yöneticileri, İtalyan petrol şirketi Eni’nin CEO’su Claudio Descalzi, İspanya Kralı Felipe'nin iki kız kardeşi ve Kanada’nın en büyük emeklilik fonunun başkanı Mark Machin de yer alıyor. Diğer taraftan, BAE’nin fazla aşı stoku nedeniyle yakın bir zamanda dünyanın aşı turizmi merkezi haline gelmesi bekleniyor. Financial Times’ın haberine göre, İngiltere hükümetinin eski ekonomi danışmalarından ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jimmy Goldsmith'in oğlu Ben Goldsmith, Aralık ayında İngiltere’de daha sıkı Coronavirüs önlemlerinin uygulanmasından hemen önce petrol zengini Körfez ülkesine gittiğini ve makul bir şekilde BAE’de kalmaya karar verdiğini söyledi.

BAE isteyen herkesi aşılıyor

Bununla birlikte Goldsmith ve eşi, Abu Dabi'nin iktidardaki hanesinin bir üyesinin daveti üzerine BioNTech / Pfizer aşısını yaptırdı. Goldsmith yaptığı açıklamada, “Niyetimiz kesinlikle burada aşı olmak değildi. Ancak, fırsat kendini gösterdiğinde minnetle yaptırdık. BAE, isteyen herkese aşı yapıyor. Biz sadece uygun zamanda uygun yerde olduğumuzu gördük” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en hızlı aşılama programlarından biri sahip

Diğer taraftan, 10 milyonluk bir nüfusa sahip BAE, 6 milyondan fazla vatandaşına aşı uygulayarak dünyanın en hızlı aşılama programlarından birine yön verdi. Ayrıca Çin’in Sinopharm aşısı için 3. aşama klinik denemeleri yürüten ve bu aşıyı imal etmeyi planlayan BAE, tüm sakinlerini aşılamak için yeterli tedariğe sahip.

Aşı turizminin merkezi olması bekleniyor

Uzmanlar, bu nedenle bir noktada BAE'nin bir aşı turizmi programı düzenlemesini bekleniyor, ancak şu an için BAE vatandaşı olmayan fakat kraliyet ailesi ile iyi bağlantıları olanlar zenginlere ve politikacılara aşı duygulanıyor.

BAE içinde yalnızca kıdemli memurlar ve kraliyet mensupları, dışarıdan gelenler için güvenli Bir uygulama sağlayabilir. FT, ülkede bu konuyla ilgilenen üç kişi olduğunu bu yöntem hakkında bilgi sahibi olan üç kişi belirtildi.