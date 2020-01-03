Atletizmde 2019 yılı (2) 

KKTC Atletizm Federasyonu 2019 yılını yoğun faaliyet programı ile geride bıraktı. Düzenlenen yerel organizasyonların yanı sıra atletler Türkiye’deki çeşitli organizasyonlara katılarak başarılı sonuçlar elde etti. Yurt içinde düzenlenen eğitim ve hakem seminerlerinin yanı sıra IAAF Athletic Kids programı tüm ilçelerde düzenlenerek final organizasyonu ile çocuk atletizminin yaygınlaşması adına önemli adımlar atıldı.

Ülkede birçok faaliyet düzenlendi

Federasyon yıl içerisinde birçok organizasyon düzenledi. Ocak ayında salon olimpik deneme yarışları, Güzelyurt Hakem Testi gerçekleştirildi. Şubat ayında atmalar seçmeleri ile mart ayında Milli Eğitim Bakanlığı genç elemeleri ile finalleri, Tepebaşı Lale Festivali’nde organizasyon, 11. Hasan Ruso İlkokul Yarışları ile Yıldızlar Ferdi ve Kulüpler KKTC Şampiyonası düzenlendi. Nisan ayında Akdeniz Köyü Yol Yarışı, Girne Yarı Maratonu, Milli Eğitim Bakanlığı Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt küçükler elemeleri ve finalleri yanı sıra yıldızlar elemeleri, rekor denemesi, üniversiteler atletizm yarışları, Dipkarpaz yol koşusu düzenlendi. Mayıs ayında Milli Eğitim Bakanlığı küçükler finalleri, kulüpler şampiyonası ilk ayak, U18 ve U20 kulüpler şampiyonaları ile 19 Mayıs Yol Koşusu düzenlendi. Ayrıca KTFF hakemlerinin testlerine katkı sağlandı.

Haziran ayında Alayköy ve Alsancak Yol Koşusu düzenlenirken Temmuz ayında 20 Temmuz Yol Koşusu, ağustos ayında 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu düzenlendi. Eylül ayındaki hakem testlerinin ardından ekim ayında Lefkoşa Maratonu, kasım ayında 15 Kasım Cumhuriyet Yol Koşusu ve son olarak aralık ayında Kulüpler Şampiyonası, Milli Eğitim Bakanlığı Kros Yarışları ve 27 Aralık Atatürk Yol Koşusu ile yıl tamamlandı.

Samani: Atletizmde en çok yarışın yapıldığı dönem bu dönemdir

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, 2019 yılının değerlendirmesini yaptı. Geride bıraktığımız yılda federasyon olarak atletizm tarihinde tüm yaş gruplarında yarışlar yapıldığını, Türkiye’ye ilk defa bu kadar çok sporcumuzun giderek yarıştığını belirten Samani, “Hemen hemen Türkiye’de yapılan tüm seçmelere çocuklarımız ülkemizdeki elemeleri geçerek katılım gösterdi. O yüzden atletizmde en çok yarışın yapıldığı dönem bu dönemdir” ifadelerini kullandı.

“Başbakanlık Spor Dairesi atletizmi hiçe saydı, yarı yolda bıraktı”

“Başbakanlık Spor Dairesi’ne 2019 yılı bütçesi için 420 bin TL talepte bulunduk. 220 bin TL olan mevcut bütçemiz 100 bin TL’ye düşürüldü. Faaliyeti olmayan federasyonlara bu rakam verilirken, birçok faaliyetimiz olmasına rağmen bütçemizin düşürülmesine anlam veremedik. Bütçenin düşürmesine rağmen tüm organizasyonlarımızın destekleneceği sözünü aldık. Ancak bugün oldu halen daha bir organizasyonumuz Spor Dairesi tarafından desteklenmedi, verilen tüm sözler havada kaldı. Kısaca Başbakanlık Spor Dairesi tüm sporların temeli olan atletizmi hiçe saydı, yarı yolda bıraktı” diyen Samani şunları belirtti: “Tamamen Atletizm Federasyonu kendi öz kaynağı ve sponsor destekleri ile ayakta durdu ve bu organizasyonları tamamladı. Biz yönetim kurulu olarak hala Spor Dairesi tarafından atletizme kesilen bu cezanın cevabını bekliyoruz. Bütçenin bu kadar organizasyona rağmen neden düşürüldüğü bize söylenmiş değiller. 2019 yılı başındaki hükümet bize siz organizasyonları yapın, bize getirin, biz size katkı yapacağız dedi, yapmadı. Bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz IAAF Çocuk Atletizmi projesinde Spor Dairesi sadece malzeme yardımı yaptı, otobüsler, eğitimciler, kısaca her şeyi biz federasyon olarak üstlendik, alnımızın akı ile de başarı ile tamamladık.”

“Çocuk Atletizmi Projesi desteklenirse ülke sporuna önemli katkı sağlayacak”

Bu yıl ilk kez düzenlenen IAAF Çocuk Atletizmi Projesi’nin önemine vurgu yapan Halil Samani, “Çocuk Atletizmi Projesi desteklenmesi halinde ülke sporuna önemli katkı sağlayacak. 3-5 yıl içerisinde Karpaz’dan Lefke’ye kadar tüm okullarımız bu program içerisinde yer alacak ve bu sürede proje ülke sporunun tüm branşlarına katkı sağlayacak. Bu bağlamda projede yer alan kulüplerimize, yöneticilerimize, antrenörlere ve sporculara çok teşekkür ediyorum. Yeni bütçenin bu organizasyonlar göz önünde bulundurularak hazırlanmasını temenni ediyorum. Yeni projelere kulüplerimizin desteği ile daha iyi yerlere geleceğiz” dedi.

“Federasyon bütçesi çok büyük denilerek organizasyonlardan çıkartılıyoruz”

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, atletizme ek bütçe ayrılacağı için Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’ndan çıkarıldıklarını, iki yıldır aralık ayında Uluslararası Atletizm Oyunları’nın yapılması için fizibilite çalışmasını tamamlayıp vermelerine rağmen Spor Dairesi’nden hiçbir cevap alamadıklarını belirterek, “Sonunda federasyonun bütçesi çok büyüktür denilerek biz bu organizasyonlardan çıkartılıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Federasyonlar ötekileştiriliyor”

Spor Dairesi’ne başarılı sporcular için ödüllendirme şekillerini anlattıklarını belirten Samani, kendilerinden habersiz sporcuların başka yollardan çağrılarak ufak miktarlarda ödüllendirildiğini, federasyonların da bundan dolayı ötekileştirildiğini vurguladı. Samani, “Çocuklar sonra federasyondan da bir şeyler bekliyor. Ama bu defa federasyon onlara bir şey veremiyor. Bizim girişimimizle çocuklara bir şeyler veriliyor ama bu durumda çocuklar federasyon bizi ödüllendirmiyor demeye başladı. Ödüllendirmenin federasyon ve kulüpler üzerinden yapılması sporcuların motivasyonunu arttıracaktır. Yoksa bizden sonra gelecek olanları da bu durum kötüye itecek” açıklamasını yaptı.

“Kulüp ve sporcuları mağdur etmeme adına verilecek bütçeye göre program çıkaracağız”

2020 yılına yine hızlı başlayacaklarını belirten Samani, “Ocak ayının ilk haftasında yine Türkiye seçmelerimiz var. Fakat bu yıl bütçe sıkıntısına gireceğiz. Geçtiğimiz yıl bizi destekleyen insanlar bu yıl da bizi destekleyecek diye bir şey yok. Ocak, şubat ve mart aylarında Türkiye salon seçmelerimiz var. Programımız çok yoğun. Biz bunu önceden Spor Dairesi’ne bildirdik. Fakat verilecek bütçeye göre bir program çıkaracağız. Ne kulüplerimizi ne de sporcularımızı mağdur etmek istemiyoruz” dedi.

“Devlet, Yiğitcan ve Buse’nin desteklenmesi adına yeterli olmadı”

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, “Ülkemiz atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu Avrupa barajını geçerek Türkiye 4x100 metre bayrak takımı ile Japonya’ya Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası’na katıldı. Adından Doha’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda yer aldı. Buse Savaşkan Türkiye milli takımı ile Balkan Şampiyonası’na katıldı. Ayrıca İsveç’te Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası’nda yarıştı. Onlarla gurur duyduk. Ancak devlet olarak bu sporcularımızın desteklenmesi adına yeterli olmadık. Biz bu elit sporcularımızı alttan gelen sporcularımıza örnek olarak göstermek istiyoruz. Ama gösteremiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Atletlerimizden Adem Çavuşoğlu Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası’nda cirit atma branşında KKTC büyükler rekoru kırdı. Tuğba Aydın uzun atlama branşında KKTC rekoru kırdı. Birçok sporcularımız Türkiye’de birincilikler elde etti” diyerek sözlerini sürdüren Samani, “Bu isimleri kulüplerimizle beraber Spor Dairesi’ne götürmemize rağmen devam edilebilmeleri için onlara hiçbir ödül verilmedi. Bu çocuklar bu yıl yine Türkiye’de kürsü yapacaklar” dedi.

“Bu hatanın telafi edileceğine inancımız tamdır”

“Girne ve Lefkoşa maratonlarının uluslararası sertifikaya kavuşturulmasını ve IAAF kurallarında yapılmasını sağladık. Bu bir milattır” diyerek sözlerini sürdüren Samani, “Şu an ülkemizde 42, 21 ve 10 kilometrelik uluslararası onay belgeli parkurlarımız var” açıklamasını yaptı. Samani, “Bize çıkarılan 100 bin liralık bütçe ile ancak hakem parası ödenirken, biz bu yıl 380 – 420 bin liralık iş yaptık. Bu bağlamda bize destek veren KKTC Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık Spor Dairesi, Limasol Türk Kooperatif Bankası, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Tüfekçi LTD’ye teşekkürlerimizi sunarız. Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın sporun temeli olan atletizme yapılan bu hatayı telafi edeceğine inancımız tamdır. 2020 yılı ülkemize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

KKTC Atletizm Federasyonu’nun 2019 yılında düzenlediği yarışmalar

5.01.2019 Salon Olimpik Deneme Yarışları

22.01.2019 Güzelyurt Hakem Testi

24.01.2019 Salon Olimpik Deneme Yarışları

12.02.2019 Atmalar Seçmeleri

11.03.2019 MEKB Gençler Elemeleri

12.03.2019 MEKB Gençler Elemeleri

16.03.2019 Tepebaşi Lale Festivali

18.03.2019 MEKB Gençler Finalleri

19.03.2019 MEKB Gençler Finalleri

28.03.2019 11. Hasan Ruso İlkokul Yarışları

28.03.2019 Yildizlar Ferdi ve Kulüpler KKTC Şampiyonası

29.03.2019 11.Hasan Ruso İlkokul Yarışları

29.03.2019 Yıldızlar Ferdi ve Kulüpler KKTC Şampiyonası

11.04.2019 Rekor Denemesi

13.04.2019 Akdeniz Köyü Yol Yarışı

14.04.2019 Girne Yarımaratonu

15.04.2019 MEB Küçükler Lefkoşa-Girne-Güzelyurt Elemeleri

16.04.2019 MEB Küçükler Lefkoşa-Girne-Güzelyurt Elemeleri

18.04.2019 MEB Yıldızlar Elemeleri

18.04.2019 Rekor Denemesi

19.04.2019 MEB Yıldızlar Elemeleri

25.04.2019 MEKB Yıldızlar Finalleri

25.04.2019 Üniversiteler Atletizm Yarışmaları

26.04.2019 MEKB Yıldızlar Finalleri

26.04.2019 Üniversiteler Atletizm Yarışmaları

28.04.2019 Dipkarpaz Yol Koşusu

29.04.2019 MEKB Gazimağusa İlkokul Elemeleri

30.04.2019 MEKB Gazimağusa İlkokul Elemeleri

2.05.2019 MEKB Küçükler Finalleri

2.05.2019 Kulüpler Şampiyonası 1. Ayak

3.05.2019 MEKB Küçükler Finalleri

3.05.2019 Kulüpler Şampiyonası 1. Ayak

7.05.2019 U18 Kulüpler Şampiyonası

8.05.2019 U18 Kulüpler Şampiyonası

14.05.2019 U20 Kulüpler Şampiyonası

19.05.2019 19 Mayıs Yol Koşusu

22.05.2019 Hakem Testleri

14.06.2019 Rekor Deneme

15.06.2019 Alayköy Yol Koşusu

29.06.2019 Yol Koşusu Alsancak

20.07.2019 20 Temmuz Yol Koşusu

1.08.2019 1 Ağustos Yol Koşusu

17.08.2019 Rekor Denemesi

10.09.2019 Hakem Testleri

20.10.2019 Lefkoşa Maratonu

14.11.2019 15 Kasım Cumhuriyet Yol Koşusu

17.12.2019 Kulüpler Şampiyonası Atletizm Yarışları

18.12.2019 Kulüpler Şampiyonası Atletizm Yarışları

20.12.2019 MEKB Kros Yarışları

24.12.2019 Hakem Atletik Koşusu

27.12.2019 27 Aralık Yol Koşuları