Merit otellerde 2020’ye iki muhteşem karşılama

Merit Lefkoşa Hotel & Casino, her yıl olduğu gibi yeni yılı misafirleri ile karşılamaya özenle hazırlanan Sultan Restaurant ve Ottoman Kebab House’ta düzenlediği iki ayrı yılbaşı balosunda büyüleyici ve coşkulu bir gece yaşattı.

Merit Lefkoşa Hotel Lobisinde; akordiyon ve keman dinletisi eşliğinde, şampanya kokteyli ile başlayan yılbaşı balolarında; Ottoman Kebab House’da, büyük beğeni alan Kuzey Kıbrıs’ımızın başarılı müzik gurubu Öldüren Şampanya, oryantal Alisya Favori, Bigalı Fasıl Gurubu sahne aldı.

Sultan Restaurant yılbaşı özel eğlence programını tercih eden misafirler ise Cabaret grubunun birbirinden eğlenceli gösterileri ve Sinan Yıldırım’ın seslendirdiği en hit parçalardan oluşan şarkılar eşliğinde 2020 yılına merhaba dedi.



Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2020, 11:45