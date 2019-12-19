Başarılılar onurlandırıldı

Diyalog Gazetesi ile İpekay iş birliğinde organize edilen Nivea Men ödülleri dün düzenlenen törenle verildi.

Diyalog Gazetesi Spor Servisi tarafından on dördüncü haftanın antrenörü seçilen Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, haftanın futbolcusu seçilen Baf Ülkü Yurdu futbolcusu Ahmet Hatay, haftanın genç yeteneği seçilen Göçmenköy U21 futbolcusu Kadir Çetinkaya ve haftanın hakemi seçilen Turgay Misk ödüllerini düzenlenen törende aldı.

Turgay Misk’e ödülünü Özler verdi

Merit Alsancak Yeşilova – Lefke karşılaşmasında doksan dakika boyunca yardımcıları ile uyumu oldukça iyiydi. Görev paylaşımındaki dengeyi ve saha içerisindeki verdiği kararlarla birlikte oyuncularla olan diyaloğu da iyi koruyan Turgay Misk, on dördüncü hafta karşılaşmasında başarılı bir maç yönetti. Misk ödülünü İpekay LTD Direktörü Mehmet Özler’den aldı.

Ahmet Dedekorkut’un ödülünü yardımcısı aldı

Takımını zorlu Cihangir karşılaşmasına iyi hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı alınan galibiyette

oyuna yaptığı hamlelerle ön plana çıkan isim oldu. Yurt dışında bulunan Dedekorkut’un ödülünü yardımcısı Bayram Dağgül Diyalog Gazetesi Spor Yazarı Beyzade Ünalmış’tan aldı.

Ahmet Hatay’a ödülünü Oben verdi

Baf Ülkü Yurdu’nun yıldız ismi Ahmet Hatay galip gelinen Binatlı karşılaşmasında iyi ve

kaliteli oyununu golle taçlandıran isim oldu. Genç oyuncuya ödülünü Diyalog Gazetesi Spor Yazarı Çelen Oben verdi.

Kadir Çetinkaya’ya ödülünü Ünalmış verdi

Göçmenköy’ün genç ismi Kadir, galip gelinen Hamitköy karşılaşmasında bir gol bir de asist

yaparak maçın adamı oldu. Çetinkaya’ya ödülünü Ünalmış verdi.