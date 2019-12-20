Mağusa Kale ve İskele Lions üyeleri Yeni Yıl yemeğinde bir araya geldi

Mağusa Kale ve İskele Sahil Lions Kulübü üyeleri 2019 yılının son toplantısını ‘yılbaşı yemeği’ ile birlikte gerçekleştirdi.

Yoğun katılımın olduğu yemekte, 2019’un çaışmaları ele alındı ve 2020 için güzel dileklerde bulunuldu.

Yapılan açıklamada “ gecemize katılarak bizlere onur veren Federasyon Başkanımız Alev Sönmez Ulubay, geçen öonem Federasyon başkanımız Şansel Soyel, Federasyon 2.yardimcımız Duygu Adahan Kuran, Onur Kurulu Başkanımız Seray Gürün, Federasyon yönetim kurulu, kulüp üyelerimiz ve konuklarımıza çok teşekkür ederiz “ denildi.