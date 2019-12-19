Şampiyon Lapta Yavuzlar Lisesi

Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Liselerarası Futbol Birinciliği dün oynanan final maçının ardından tamamlandı. Finalde rakibi Bekirpaşa Lisesi’ni 1-0 mağlup eden Lapta Yavuzlar Lisesi şampiyon oldu.

Geçtiğimiz gün oynanan yarı final karşılaşmalarının ardından Namık Kemal Lisesi’ni geçen Lapta Yavuzlar Lisesi ile Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ni eleyen Bekirpaşa Lisesi dün finalde karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan ve oldukça çekişmeli giden karşılaşmayı tek golle kazanan Lapta Yavuzlar Lisesi, şampiyonluğu elde eden okul oldu. Lapta Yavuzlar Lisesi’ne şampiyonluğu getiren golü Berkay Ali Paşaoğlu kaydetti. Üçüncülük maçında ise rakibi Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ni Baran Derin’in golleri ile 2-0 mağlup eden Namık Kemal Lisesi şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.