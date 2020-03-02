Başkent derbisi Forest’in 3-1

YER: Şht. Hüseyin Ruso Stadyumu

HAKEMLER: Fehim Dayı, Yusuf Bakar, Emre Çevidal

KÜÇÜK KAYMAKLI: Salih, Taner, Mehmet Öztürk, Osita, Barkın, Diabone, Okafor(DK 90 Mehmet Göçben), Bahadır, Berkem, Rifat(DK 88 Emre), Yusuf(DK 64 Muhammet).

ÇETİNKAYA: Kani, Allen, Batuhan, Serkan, Doğukan, Hakan, James, Mustafa, Tunç(DK 70 Mehmet Söker), Samuel(DK 55 Toykan), Emek(DK 84 Özcan).

GOLLER: DK 23 Rifat, DK 80 Barkın, 90+6 Emre(Küçük Kaymaklı). DK 8 Allen(Çetinkaya).

Beyzade ÜNALMIŞ

Yirmi birinci haftanın kapanış mücadelesinde Küçük Kaymaklı konuk ettiği Çetinkaya’yı mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Rifat, Barkın ve Emre ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri kaydeden isimler olurken, Çetinkaya’nın tek golünü Allen kaydetti.

4.dk: Yusuf ile başlayan ev sahibi takım atağında bu oyuncunun pasında Rifat’ın ceza alanı içerisinde vuruşunu kaleci Kani önledi.

8.dk: Mustafa Yaşınses’in güzel ara pası sonrası savunma arkasına sarkan Allen yaptığı vuruş sonrası takımını öne geçirdi.0-1

23.dk: Küçük Kaymaklı kontra atağında sağ kanattan Osita’nın ortasında Çetinkaya savunmasının uzaklaştıramadığı topu Rifat filelere göndererek skora denge getirdi.1-1

26.dk: Küçük Kaymaklı’nın kalabalık adamla geliştirdiği yeni bir atakta Çetinkaya ceza alanı içerisinde önce Osita, sonrasında ise Okafor’un vuruşlarını savunma önledi.

37.dk: Sağ kanattan gelişen etkili ev sahibi Küçük Kaymaklı atağında Okafor’un ortasında Rifat’ın kafa vuruşunda top kaleci Kani’de kaldı.

65.dk: Küçük Kaymaklı’nın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Bahadır’ın vuruşunu savunma direk dibinde uzaklaştırdı.

66.dk: Barkın ile başlayan etkili Küçük Kaymaklı atağında bu oyuncunun güzel ara pasında topla buluşan Osita ceza alanı içerisinde müsait durumda kötü vuruş yaparak pozisyonu harcayan isim oldu.

80.dk: Küçük Kaymaklı’nın kullandığı yeni bir köşe vuruşunda ceza alanı dışına düşen topu iyi takip eden Barkın’ın yaptığı vuruşta top savunmaya da çarparak filelere gitti. 2-1

90+6.dk: Çetinkaya savunmasının az adamla yakalandığı yeni bir atakta topla buluşan Emre Nazik yaptığı vuruş sonrası skoru tayin eden isim oldu. 3-1

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle Küçük Kaymaklı rakibi Çetinkaya’yı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.